I bresciani hanno investito 4,6 miliardi di euro in risparmio postale

Il risparmio postale si conferma una delle principali forme di impiego del patrimonio delle famiglie bresciane. Al 30 giugno 2026, tra Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio, in provincia di Brescia risultano depositati complessivamente quasi 4,6 miliardi di euro, una cifra che colloca il territorio al secondo posto in Lombardia, alle spalle della sola Milano e davanti a Varese e Bergamo.
A fotografare la consistenza del risparmio postale nel Bresciano sono i numeri relativi ai 949.635 rapporti complessivi, suddivisi tra 524.538 Buoni fruttiferi e 425.097 Libretti. Un patrimonio significativo, che testimonia il peso di questi strumenti nelle scelte finanziarie dei risparmiatori, in particolare tra famiglie e pensionati.
A fare la parte del leone sono i Buoni, ai quali fanno capo oltre 3,3 miliardi di euro, per la precisione 3.309.330.574 euro. Si tratta di circa il 72% dell'intero patrimonio postale della provincia. Il restante 28% è invece rappresentato dai Libretti, sui quali risultano depositati 1.288.936.435 euro, poco meno di 1,3 miliardi.
Cosa sono
- I Buoni fruttiferi sono strumenti di risparmio emessi da Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano e collocati da Poste Italiane. Possono essere sottoscritti anche online, a partire da un importo minimo di 50 euro, e prevedono durate e rendimenti differenti a seconda della tipologia scelta. Tra le soluzioni disponibili figura il Buono Premium, destinato all'impiego di nuova liquidità, con durata annuale e rendimento fisso lordo del 3,25%. Sono inoltre previste formule rivolte ai minori e prodotti con scadenze più lunghe, pensati per l'accantonamento progressivo del risparmio. I Buoni non prevedono costi di sottoscrizione e rimborso, salvo gli oneri fiscali, e consentono di richiedere la restituzione del capitale secondo le condizioni previste per ciascuna emissione.
- I Libretti di risparmio sono invece strumenti di deposito che permettono di versare e prelevare denaro, mantenendo le somme disponibili senza vincoli di durata. Accanto alle formule dedicate ai minori è previsto il Libretto Smart, che consente di consultare il saldo, effettuare operazioni attraverso i canali digitali e sottoscrivere Buoni dematerializzati. Il Libretto Smart permette inoltre di aderire alle offerte Deposito Supersmart, che prevedono l'accantonamento di somme per periodi prestabiliti, con tassi di interesse variabili in funzione della durata e delle condizioni della specifica offerta.