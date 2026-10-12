Brescia, personale con competenze green introvabile: mancano 41mila figure

A Brescia le imprese faticano a trovare personale con competenze legate alla sostenibilità ambientale. Nel 2025, su 75.540 lavoratori ricercati per mansioni che richiedono capacità nella gestione di prodotti e tecnologie green, 41.090 sono risultati difficili da reperire: il 54,4% del fabbisogno. La provincia è quinta in Italia per numero assoluto di professionalità green introvabili, secondo un rapporto di Confartigianato.
La difficoltà riguarda l’intero sistema produttivo. A livello regionale, la Lombardia è al primo posto per numero di profili green difficili da trovare: su 613.660 lavoratori richiesti dalle imprese, 303.160 non sono stati reperiti, pari al 49,4% del fabbisogno. Il dato nazionale conferma la portata del problema. Nel 2025 le imprese italiane avevano necessità di 3,4 milioni di lavoratori con competenze legate alla gestione di prodotti e tecnologie sostenibili, ma 1,6 milioni sono risultati difficili da reperire, pari al 48,7% delle figure richieste.
«Opportunità inespresse»
Secondo il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, la transizione ecologica offre opportunità occupazionali che rischiano di rimanere inespresse per la mancanza delle competenze necessarie. Per affrontare il problema, sottolinea, serve un patto tra scuola, sistema della formazione, politiche del lavoro e imprese.
Le difficoltà coinvolgono anche le nuove generazioni. Nel 2025 le aziende hanno programmato 955.180 assunzioni di under 30 per mansioni che richiedono competenze green, ma 478.760 giovani sono risultati difficili da reperire: il 50,1% del totale.
La situazione è particolarmente critica nelle micro e piccole imprese, con un massimo di 49 dipendenti. In questo segmento, le entrate programmate con competenze green sono state 2.239.350, ma 1.179.400 figure sono risultate difficili da trovare, pari al 52,7% del fabbisogno. Nell’artigianato la quota sale al 62,5%: su 305.410 ingressi previsti per profili green, 190.870 sono risultati difficili da reperire.
I dati saranno al centro dell’incontro «Seize the Change. Futuri sostenibili», appuntamento di apertura della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata da Confartigianato in tutta Italia dal 19 al 24 ottobre.