Brescia, personale con competenze green introvabile: mancano 41mila figure

Su 75.540 professionisti richiesti, 41.090 sono risultati difficili da reperire: la provincia, in Italia, è quinta per numero assoluto di professionalità green introvabili e la situazione è particolarmente critica nelle Pmi

12 ottobre 2026 2 ' di lettura

Tra i lavoratori bresciani mancano le competenze green Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti professioni greencarenza di personale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...