Un nuovo hotel quattro stelle superior apre nel cuore di Brescia

Il centro storico si risveglia con alberghi e palestre: dove c’era il cinema Adria aprirà una struttura per il fitness, parte di un grande gruppo nazionale, mentre entro fine anno aprirà in città Lvg Hotel Collection, albergo categoria quattro stelle superior, anello bresciano della catena di ventiquattro strutture presenti sul territorio nazionale, aggregate nella start up lanciata nel 2019 da Claudio Lavagna.
L’albergo nasce dalla ristrutturazione (curata dall’architetto Fausto Baresi) dell’ex sede per i mercati esteri del Banco di Brescia, all’angolo sud tra di via Cavalletto e Tresanda del Sale, zona commerciale quest’ultima dall’humus fertile, in cui per decenni ha aperto la storica trattoria Cuccagnina gestita dai fratelli Ardemagni. Il nuovo albergo a marchio Lvg si presenta al territorio offrendo 25 posti di lavoro specializzati (resident manager, receptionist, chef, cuochi addetti sala ristorante) con curricula da inviare online (lvghotelcollection.com/lavora-con-noi/) da inserire nella struttura, che al piano zero proporrà uno spazio Food & Beverage per il pubblico con anche un bar lounge ed una zona dedicata al co-working, aperta oltre che gli ospiti dell’albergo anche al pubblico.
Al piano meno uno ci sarà invece la cosiddetta «offerta Mice» (Meeting, incentives, conferences and exibitions), ai piani superiori le camere.
Il punto
Il gruppo Lvg è una società di gestione alberghiera e consulenza strategica nata nel 2019 da un’idea di Claudio Lavagna, chief executive officer e founder della società che opera con i marchi Lvg Hotel Collection e Lvg Hotel Consulting, quest’ultima attiva nella consulenza strategica per il sistema alberghiero gestendo attualmente 2700 camere su tutto il territorio. All’house profile del gruppo si aggiunge Diamond Tech, proprietaria di una potente business intelligence per l’analisi delle performance alberghiere integrate.
La focalizzazione del business è curato da Lvg Hotel Consulting in cui l’ottimizzazione dei costi, ovviamente la massimizzazione dei ricavi e il miglioramento della brand reputation, offrono, con lo studio del mercato, quella della migliore strategia di vendita oltre al monitoraggio delle performance, «una valutazione integrata e analitica - spiega la società - delle performance complessive». La società ha analizzato anche le variabili che determinano il posizionamento ideale e la tariffa di vendita per intercettare senza interruzioni la domanda. «La tariffa dinamica - aggiunge un manager di Lvg Hotel Collection - è alla base di ogni strategia, adattandosi a costanti cambiamenti del mercato». In sintesi: meglio prendere il cliente guadagnando meno, che perderlo.
I numeri
Il gruppo lavora con 1.400 camere aggregate nel marchio Lvg Hotel Collection identificati come parte di Lvg Group. Il 2025 si è chiuso con 18 milioni di fatturato e con 987 camere gestite direttamente in strutture a tre e quattro stelle.
Il ceo Claudio Lavagna è originario di Novara e ha studiato in Cattolica: con un piccolo team di tre professionisti ha fondato la prima società di consulenza nel settore alberghiero che tra il 2018 e il 2019 cresce rapidamente acquisendo più di 50 clienti. Con risultati di soddisfazione. Il metodo Lvg trova spazio nell’hotellerie ed in pochi anni sono 30 le strutture che scelgono Lvg consentendo a Lavagna di rilevare il suo primo hotel di proprietà ad Alessandria. Non manca l’academy, che realizza progetti di alta formazione per aiutare i clienti a ottenere il massimo potenziale dl proprio team, insieme a esperienze formative interattive e innovative per approfondire i temi legati all’hotellerie.
Ora con un occhio al mercato bresciano.