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A Brescia aumentano le morti sul lavoro: 22 nei primi otto mesi del 2026

Dalla Fazi Ebat lancia l’allarme: crescono anche incidenti e malattie professionali. Stanziati 360mila euro per la prevenzione nel settore agricolo e florovivaistico
Infortunio sul lavoro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Infortunio sul lavoro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ventidue denunce di infortunio mortale nei primi otto mesi del 2026, quattro in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A Brescia e provincia cresce il bilancio degli incidenti sul lavoro: i casi mortali aumentano del 22,2%, mentre le denunce complessive passano da 10.160 a 10.759 (+5,9%). In crescita anche le malattie professionali, da 797 a 848 (+6,4%). È il quadro che emerge dai dati provvisori Inail presentati alla Fazi di Montichiari, durante gli incontri promossi dall’Ente bilaterale agricolo territoriale Ebat Brescia.

A preoccupare è anche la situazione dell’agricoltura lombarda. Tra gennaio e agosto le denunce di infortunio mortale sono triplicate, passando da 5 a 16 (+220%). I casi avvenuti durante l’attività lavorativa salgono da 5 a 12, mentre quattro riguardano gli spostamenti tra casa e lavoro, contro nessuno nel 2025. Sostanzialmente stabili, invece, gli infortuni complessivi del settore, scesi da 1.482 a 1.472 (-0,7%).

«La sostanziale stabilità del numero complessivo delle denunce non può rassicurarci di fronte all’aumento degli infortuni mortali», sottolinea Rossella Gazzaretti, presidente di Ebat Brescia e segretaria generale della Fai Cisl Brescia. La prevenzione, aggiunge, deve entrare nell’organizzazione quotidiana del lavoro, attraverso formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione adeguati.

Sicurezza

Da Brescia arriva anche un investimento sulla sicurezza: Ebat stanzierà 360mila euro nel prossimo biennio, 180mila all’anno, per formazione, visite mediche, dispositivi di protezione e welfare nel settore agricolo e florovivaistico.

L’impegno coinvolge anche le scuole agrarie bresciane, destinatarie di 20mila euro per dodici borse di studio e quattro progetti formativi. L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza fin dai banchi di scuola e rafforzare la prevenzione in un territorio dove i numeri degli incidenti continuano a crescere.

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