Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaGDB+

Bonus colonnine di ricarica, quanto vale e come richiederlo

Previsto un rimborso fino a 1.500 euro per le spese di installazione di un impianto privato per alimentare veicoli elettrici
Marco Papetti

Marco Papetti

Giornalista

Un'auto elettrica mentre viene ricaricata - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'auto elettrica mentre viene ricaricata - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Un rimborso per le spese di installazione di impianti domestici per alimentare auto elettriche. È quanto prevede il «bonus per le colonnine di ricarica» per alimentare auto elettriche, rinnovato anche per quest’anno con il decreto «automotive» del 10 giugno: l’indennizzo riguarda le abitazioni private e i condomini e può essere richiesto anche per le colonnine di ricarica già installate. Vediamo in cosa consiste e come fare per richiederlo.

Il bonus

Il rimborso copre l’80% delle spese sostenute per l’installazione di una colonnina di ricarica privata per automobili elettriche. Il valore massimo del rimborso è di 1.500 euro e comprende sia i costi sostenuti per l’acquisto sia quelli per la posa in opera. Se la colonnina installata è condominiale, il valore massimo del rimborso arriva a 8mila euro.

Tra le spese rimborsabili rientrano, oltre ad acquisto e posa in opera, anche l’adeguamento degli impianti elettrici, i vari lavori edili necessari per installare la stazione di ricarica e le spese di progettazione. La colonnina deve essere nuova e avere la potenza standard stabilita per l’uso domestico, mentre i pagamenti sostenuti devono essere tutti tracciabili, eseguiti con bonifico o carta di credito.

Come fare richiesta

Il bonus potrà essere richiesto tramite una piattaforma online che verrà aperta dopo la presentazione dei decreti attuativi. Sarà necessario conservare le fatture delle spese in formato elettronico, la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e la relazione finale, dove sono indicati i riferimenti di tutti i costi sostenuti. 

Il bonus rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2030. Per quanto riguarda le risorse, il ministero ha destinato all’incentivo 5 milioni di euro per il 2026 (più i 10 milioni residui del 2025), 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 8 milioni di euro per il 2030. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
bonuscolonnina di ricaricaauto elettricherimborso

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza.Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza.

Con GDB replica + Tablet hai il Giornale di Brescia sempre con te, anche lontano da casa.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Templari.Templari.

Storia, arte e itinerari in Italia. Lungo le vie dei cavalieri rossocrociati attraverso le varie regioni.

SCOPRI DI PIÙ