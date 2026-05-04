Boccaletti: «La scarsità d’acqua è anche una questione economica»

In passato era l’acqua. Oggi è ancora il petrolio. Domani, forse, saranno alcune terre rare oggi sconosciute. L’economista Alessandro Giraudo nel suo ultimo libro («Materie prime, guerre e dazi. Dalla Mesopotamia a Marte», Add editore) racconta che nell’antichità, l’acqua è stata una leva di potere cruciale: «A partire dai sistemi idraulici mesopotamici alle crisi legate alla siccità, che contribuirono al declino dei Maya o dell’impero Khmer – scrive il docente di Geopolitica delle materie prime e dei rischi all’Inseec di Parigi –. In cinquemila anni di storia si contano almeno 1.900 conflitti legati al controllo dell’acqua». Visti i tempi che corrono, l’auspicio è che si torni a prescindere e al più presto un tempo di pace. La questione dell’acqua, tuttavia, a causa anche del cambiamento climatico rimane irrisolta.