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Birra La Dama di Bedizzole conquista 5 medaglie al concorso di Lione

Trionfo internazionale per il birrificio artigianale di Bedizzole guidato dai coniugi Pasinetti Cruciani. Al prestigioso Concours International erano presenti 1.500 birre provenienti da 58 Paesi
Anita Loriana Ronchi
Il team del birrificio La Dama a Bedizzole
Il team del birrificio La Dama a Bedizzole

Birre da premio. È il caso di dirlo per Birra La Dama, birrificio artigianale con sede a Bedizzole. Un trionfo internazionale: sette birre presentate, tre medaglie d’oro e due medaglie d’argento conquistate al Concours International de Lyon, uno dei palcoscenici più autorevoli della scena mondiale di riferimento.

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