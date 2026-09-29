Bi-Mu compie 70 anni: a Milano la fabbrica del futuro

È attesa a fieramilano Rho, dal 13 al 16 ottobre, la 35esima edizione di Bi-Mu, la principale manifestazione italiana dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili a asportazione e deformazione, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie e abilitanti (www.bimu.it). Promossa da Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da Efim-Ente Fiere Italiane Macchine, Bi-Mu è l’unica mostra di settore in Italia di respiro internazionale, la prima ad aprirsi al mondo della connettività per l’industria e, anche quest’anno, aggiorna la propria proposta per rispondere alle esigenze del mercato, presentando un’edizione speciale con cui celebra una storia lunga 70 anni.
In questo senso, 35.Bi-Mu ha scelto come claim «Dove tutto ha inizio», a sottolineare il ruolo centrale delle macchine utensili, abilitatori della gran parte della manifattura, e la lunga e inossidabile tradizione di questo evento espositivo. Protagoniste dell’esposizione saranno le macchine e le tecnologie di ultima generazione, digitalizzate e interconnesse che hanno integrato le soluzioni 4.0 e i sistemi di automazione in grado di abilitare processi tipici della fabbrica digitale.
I temi tecnologici
Oltre a ciò sono 7 i temi tecnologici su cui focalizzerà l’attenzione 35.Bi-Mu: RobotHeart dedicato a robotica, automazione, componenti, sistemi e intelligenza artificiale, patrocinato da Siri; AmItaly dedicato all’intera filiera della manifattura additiva (macchine, materiali e software post processing) patrocinato da Aita; Bi-Mu Digital soluzioni digitali per la fabbrica smart, con software evoluti, tecnologie per la connettività e per la sicurezza dei dati, sensoristica, sistemi autoadattativi; Metrology and Testing che propone strumenti di misura, macchine di prova, visione artificiale; Power4Machines dedicato a componenti per la trasmissione meccanica, elettrica e pneumatica, patrocinato da Federtec; Heat and surface treatments, impianti e sistemi per migliorare e performance dei materiali, e, novità di questa edizione, Tool Tech dedicato a strumenti evoluti per una produzione efficiente e ad alta precisione.
L’organizzazione della mostra non ha conosciuto interruzioni in questi 70 anni di attività, facendo di Bi-Mu la manifestazione di riferimento per gli operatori dell’industria manifatturiera che nei padiglioni espositivi, osservano l’offerta di tecnologia di produzione per pianificare i propri investimenti. 35.Bi-Mu si colloca inoltre un evento sostenibile, gestito e organizzato secondo i principi della sostenibilità, ambientale, economica e sociale, certificato Icim Iso 20121.
A completare l’offerta espositiva di Bi-Mu sarà una overview di Revamping & Retrofitting che presenterà una scelta di macchine e impianti opportunamente rigenerati e potenziati per rispondere alle esigenze del mercato del second life, complementare rispetto a quello del «nuovo».