Banca Valsabbina cresce in Valcamonica: nuova filiale a Breno

Banca Valsabbina rafforza la sua radicata presenza sul territorio con l’apertura di un nuovo sportello a Breno, operativo da ieri in Via Mazzini 60. L’iniziativa segue a meno di un anno di distanza l’inaugurazione della sede di Darfo Boario Terme consolidando il legame strategico tra l’istituto di credito bresciano in Valcamonica.
La nuova filiale porta a 79 il numero complessivo degli sportelli dell’istituto, oggi attivo in sei regioni italiane: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Lazio. Questa strategia d’espansione si inserisce nel più ampio piano di ampliamento della rete territoriale della banca bresciana, una scelta che si muove deliberatamente in controtendenza rispetto al trend di contrazione del settore e alla progressiva chiusura degli sportelli fisici in Italia.
Il piano
I piani dell’istituto di credito bresciano guardano già al futuro: entro la fine del 2026 è prevista l’apertura a Bormio, mentre nel 2027 il network toccherà Tirano e Chiavenna, a cui si aggiungeranno altre due filiali nel Nord Italia per raggiungere la quota target di 84 presidi.
L’aumento della rete filiali di Valsabbina arriva in concomitanza con la chiusura di sportelli a seguito del risiko bancario. «Rafforziamo in modo concreto la nostra presenza in Valcamonica, un territorio in cui crediamo per il valore della prossimità. Vogliamo essere vicini a famiglie e imprese con servizi che vanno dall’operatività quotidiana alla consulenza specialistica», spiega Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina per il quale «l’apertura di Breno è un e passo nel percorso di crescita della rete, che stiamo portando avanti attraverso nuove filiali, assunzioni e investimenti nelle persone, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo dei territori».