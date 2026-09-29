Automotive, mancano i tecnici: introvabili oltre 7 specialisti su 10

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

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I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali