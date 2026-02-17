Aeroporto Montichiari, nuovo sciopero: pacchi a rischio ritardo

Pacchi a rischio ritardi in queste ore per il nuovo sciopero dei 70 operatori dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari, la principale base logistica di smistamento della corrispondenza aerea e dei pacchi di Poste Italiane, riferimento anche dei voli cargo anche della compagnia Dhl.

Braccia incrociate

Gli addetti al funzionamento dell’hub monteclarense hanno incrociato le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte di domenica 15 a quella di ieri lunedì 16 febbraio. L’alta adesione – stimata dal sindacalista Filt Cgil Giovanni De Lucia nel 95% – ha messo in crisi la movimentazione della merce e alcuni voli sono stati annullati.

A proclamare la sciopero è stata proprio Filt Cisl, che ieri mattina ha organizzato un presidio davanti all’aeroporto. A causare la protesta è il mancato rispetto del contratto, con l’impresa MH24 (la nuova titolare dell’appalto, subentrata l’1 agosto scorso alla Cooperativa Facchini) che non avrebbe fatto svolgere agli operatori tutte le ore pattuite, e di conseguenza non le avrebbe pagate. «Per capirci meglio – spiega De Lucia – se lo stipendio medio stabilito dal contratto si aggira sui 1.100 euro, a qualcuno capita di trovarsi in busta 800-900 euro».

L’ultimo incontro tra sindacati e azienda si è svolto il 14 gennaio a Brescia, in Prefettura, dove MH 24, rappresentata da Emiliano Tomasini e Francesco Scarsini, avrebbe confermato l’impossibilità a pagare le ore spettanti, anche quelle arretrate, per incapienza.