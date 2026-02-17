Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaBassa

Aeroporto Montichiari, nuovo sciopero: pacchi a rischio ritardo

A causare la protesta è il mancato rispetto del contratto, con l’impresa MH24 che non avrebbe fatto svolgere agli operatori tutte le ore pattuite, e di conseguenza non le avrebbe pagate
L'aeroporti di Montichiari è un hub cargo © www.giornaledibrescia.it
L'aeroporti di Montichiari è un hub cargo © www.giornaledibrescia.it
AA

Pacchi a rischio ritardi in queste ore per il nuovo sciopero dei 70 operatori dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari, la principale base logistica di smistamento della corrispondenza aerea e dei pacchi di Poste Italiane, riferimento anche dei voli cargo anche della compagnia Dhl.

Braccia incrociate

Gli addetti al funzionamento dell’hub monteclarense hanno incrociato le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte di domenica 15 a quella di ieri lunedì 16 febbraio. L’alta adesione – stimata dal sindacalista Filt Cgil Giovanni De Lucia nel 95% – ha messo in crisi la movimentazione della merce e alcuni voli sono stati annullati.

A proclamare la sciopero è stata proprio Filt Cisl, che ieri mattina ha organizzato un presidio davanti all’aeroporto. A causare la protesta è il mancato rispetto del contratto, con l’impresa MH24 (la nuova titolare dell’appalto, subentrata l’1 agosto scorso alla Cooperativa Facchini) che non avrebbe fatto svolgere agli operatori tutte le ore pattuite, e di conseguenza non le avrebbe pagate. «Per capirci meglio – spiega De Lucia – se lo stipendio medio stabilito dal contratto si aggira sui 1.100 euro, a qualcuno capita di trovarsi in busta 800-900 euro».

L’ultimo incontro tra sindacati e azienda si è svolto il 14 gennaio a Brescia, in Prefettura, dove MH 24, rappresentata da Emiliano Tomasini e Francesco Scarsini, avrebbe confermato l’impossibilità a pagare le ore spettanti, anche quelle arretrate, per incapienza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
scioperocontrattolavoratoriaeroporto D'AnnunzioDhlMontichiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario