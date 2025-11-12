A2A, in nove mesi ricavi in crescita del 12%: superati i 10 miliardi

A2A ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi in crescita del 12% a 10,17 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è sceso del 4% a 1,73 miliardi e l’utile operativo dell’11% a 956 milioni, mentre l’utile netto si è ridotto del 19% a 581 milioni, a causa della minor generazione idroelettrica (-26%).

Per l’intero esercizio A2A conferma le stime di un margine operativo lordo tra 2,17e 2,2 miliardi e un utile netto tra 0,68 e 0,7 miliardi. È stata inoltre costituita A2A Life Ventures per sviluppare soluzioni digitali basate sull’intelligenza artificiale, e sottoscritto un accordo di acquisto (Ppa) di energia rinnovabile con Erg.

Le previsioni

A2A aggiorna il Piano Strategico al 2035 con investimenti in crescita da 22 a 23 miliardi, di cui 16 per la transizione energetica e 7 per l’economia circolare. Il margine operativo lordo previsto per il 2028 è di 2,4 miliardi, che salgono a 3,6 al 2035, mentre l’utile netto nelle due scadenze è stimato rispettivamente in 0,7 e oltre 1,1 miliardi.

Il gruppo, che punta ad azzerare la Co2 al 2050, prevede un «rafforzamento degli obiettivi industriali», un «nuovo posizionamento nel segmento dei data center», l’apertura a «opportunità di investimento nei mercati europei» e la conferma della politica dei dividendi, con l’impegno a mantenere l’attuale rating creditizio.

Le dichiarazioni

«Con l'aggiornamento del nostro Piano Strategico,rinnoviamo con determinazione l'impegno di A2A verso una crescita industriale solida e sostenibile, orientata alla creazione di valore per tutti gli stakeholder.

Abbiamo incrementato gli investimenti complessivi, portandoli a 23 miliardi di euro entro il 2035, per accelerare il percorso di sviluppo del gruppo e aprire nuove direttrici di business innovative – ha dichiarato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A –. La presenza storica di A2A in Lombardia – area che oggi rappresenta un polo strategico per i data center – unita all'importante acquisizione delle reti elettriche nelle province di Milano e Brescia, ci offre una posizione privilegiata per contribuire in modo concreto alla diffusione di queste infrastrutture digitali, cogliendone al contempo le opportunità industriali ed economiche.

Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo evolvere dal ruolo di partner energetico a piattaforma di sviluppo integrata, mettendo a valore i nostri asset, il nostro know-how e la capacità di innovazione».