A Brescia i saldi stanno andando meglio nei centri commerciali

Sono iniziati sottotono in centro i saldi estivi. Vuoi per il Giro d’Italia Women che ha modificato la viabilità, vuoi per il caldo, ma le strade della città ieri non brulicavano certo di gente. Eppure, altrove sembra andare meglio. Nei centri commerciali della provincia, ad esempio, dove aria condizionata e varietà di negozi fanno la differenza.

Elnòs Shopping a Roncadelle

A Brescia i più affollati sono i centri commerciali, a svantaggio dei negozi del centro città - © www.giornaledibrescia.it

Ad Elnòs Shopping a Roncadelle ieri c’è stato un andirivieni di automobili fin dalla prima mattina: l’inizio dei saldi estivi che si prolungheranno fino ad agosto sembra essere molto più promettente di quello, mite, dello scorso anno. «C’è stato un gran viavai di persone dall’apertura del centro alle 9 - racconta una commessa -. Sicuramente ha contribuito il fatto che quest’anno il primo giorno di saldi coincida con il sabato, giorno in cui da sempre c’è più gente nei centri commerciali poiché tanti non lavorano e decidono di dedicare del tempo allo shopping».

Da Elnòs i più gettonati sono i negozi di vestiti e accessori - © www.giornaledibrescia.it

Ad essere presi d’assalto dalle prime ore della giornata sono stati soprattutto i negozi di abbigliamento, calzature e di cosmetici con lunghe code d’attesa sia ai camerini che alle casse: «Il primo giorno di saldi si prospetta sempre come una lunga giornata di lavoro - conferma un’altra commessa -. Poiché quest’anno ha coinciso con il weekend potremo tornare a tirare il fiato solo da lunedì. Ricordo il 6 luglio 2023: il negozio era molto meno affollato e erano in poche le persone che alla fine compravano qualcosa. Tanti venivano solo per guardare e curiosare tra le offerte ma ora mi sembra diverso: è presto però per trarre conclusioni». La previsione sembra comunque essere confermata anche da molti acquirenti carichi di borse a spasso per il centro.

Ad essere presenti sono soprattutto i giovani ma anche tante famiglie che cercano le migliori offerte sia per quest’estate che per l’autunno: «Ho comprato un po’ di vestiti estivi per i miei figli - racconta una signora -. Sono venuta questa mattina molto presto sia per evitare il traffico, che sicuramente ci sarà più tardi, sia per trovare le cose migliori: si sa che con gli sconti le taglie vanno a ruba».

Le Porte Franche a Rovato

Sconti anche fino al 70 per cento - © www.giornaledibrescia.it

Al centro commerciale Le Porte Franche-Botteghe in Franciacorta di Erbusco il periodo caldo dei saldi sembra essere partito con un buono sprint. I commercianti non si lasciano ancora andare a valutazioni - «è troppo presto e questa strana estate, anche meteorologica, ha molte incognite» è il refrain più gettonato - ma dando un’occhiata ai parcheggi della struttura di via Per Rovato e al flusso di visitatori all’interno la sensazione è di una partenza significativa.

Girovagando tra le gallerie, ad andare ancora forte pare essere l’abbigliamento, il materiale informatico e quello di carattere sportivo. Più di un potenziale cliente è arrivato già con le idee chiare: «Siamo già passate - spiegano, per esempio, tre giovani della vicina Corte Franca - nei giorni scorsi e ora andiamo a colpo sicuro. La spesa prevista? Sui 150 euro a testa». Altri invece cercano ancora l’occasione giusta, come Alberto e Piera, pensionati di Rovato: «Non sappiamo se acquisteremo o no, vorremmo cambiare la lavatrice. Diamo un’occhiata alle offerte e poi decideremo». Famiglie, giovani coppie e anche qualche turista straniero, arrivato dal vicino lago d’Iseo, completano il quadro d’insieme della prima giornata in Franciacorta.

Diverse le occasioni di risparmio, soprattutto per l'abbigliamento - © www.giornaledibrescia.it

Per invogliare a venire a Erbusco, la direzione del centro commerciale ci ha messo del suo, inserendo i saldi all’interno delle celebrazioni per i primi 25 anni di vita della struttura: fino al 31 luglio c’è infatti «Gioca e vinci», che consente con ogni acquisto di provare a vincere gift card dal valore di 25 o 50 euro, facendo il proprio acquisto e fotografando lo scontrino. Ci sono poi in palio anche due crociere nel Mediterraneo e un maxibuono di acquisti da mille euro, oltre alle numerose convenzioni della storica Magic Card, la carta fedeltà delle Porte Franche.

Il Leone a Lonato

Una delle gallerie del Leone di Lonato

Numeri molto positivi e in linea con quelli dello scorso anno al Leone, nonostante il sabato soleggiato (finalmente soleggiato) che ha fatto preferire a molti le spiagge del lago. Così il primo giorno di saldi al centro commerciale di Lonato diventa occasione per la direttrice Angela Berto di un bilancio non solo dell’esordio del periodo di sconti, ma anche degli ultimi mesi. Intanto, ieri al Leone «si è registrato un traffico sostenuto - specifica Berto -, nonostante fosse un sabato di sole. Dopo tutta la pioggia che c’è stata nelle scorse settimane, e soprattutto in ragione del fatto che ci troviamo in una posizione privilegiata dal punto di vista dell’affluenza dei turisti, è normale che in tanti abbiano preferito la spiaggia al centro commerciale». Chi c’era (e non erano in ogni caso pochi), c’era per acquistare qualcosa in sconto: una passeggiata in galleria è bastata per farsi un’idea degli articoli preferiti. L’abbigliamento in primo luogo, ma anche e come sempre intimo e costumi da bagno, prodotti cosmetici: erano questi i sacchetti ad andare per la maggiore.

I ribassi attraggono persone di ogni età - © www.giornaledibrescia.it

«Stanno crescendo in maniera importante - sottolinea ancora la direttrice - i settori food e beauty, che registrano aumenti a doppia cifra, ma anche il fashion tiene, nonostante la leggera flessione di maggio». A maggio ancora una volta ha inciso il tempo. In linea generale, però, le prestazioni del Leone soddisfano: «Sui primi sei mesi del 2024 - evidenzia Berto - registriamo un aumento del 7% rispetto a quelle del 2023. I centri commerciali, insomma, tengono. E tengono anche con i saldi, nonostante la competizione dell’online: i sistemi per non pagare a prezzo pieno ormai sono talmente numerosi che i saldi iniziano quasi a essere anacronistici, ma chi sceglie di venire al centro commerciale proprio per i saldi, è perché è intenzionato a fare l’affare».