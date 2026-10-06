Wladimir Zaleski: «Tra i tappeti del Mita cerco suoni nuovi per Brescia»

Il presidente del Museo internazionale del tappeto antico dal 2023 organizza concerti e performance audaci e ammalianti tra i tessuti: «Mi sono immaginato che tra i fili dei tappeti siano rimasti i canti e le voci delle persone che li hanno intessuti»