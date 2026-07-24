We Love Castello: l’appuntamento è con Brixia Gin Festival

Al via questa sera la sesta edizione del Brixia Gin Festival, manifestazione nata dall’idea degli influencer Francesco Milanesio (@gin.ceck) e Alessandro Sala (@igindelpapetz) che unisce i migliori produttori di gin della nostra provincia. Promosso da We Love Castello, il festival si terrà nel Piazzale della Locomotiva, sul Cidneo, stasera venerdì 24 luglio e domani sabato 25, dalle 19 a mezzanotte.
Una vetrina prestigiosa per 17 case produttrici: 25K, 25zero14, Sinus Gin, Poseidon, Naet, Il Gin del Baffo, Gini Rock, Gin Ribelle, Gincana, Lotum Gin, Chiaro Gin, Driade, Malo, Storico Opificio Frati, Liquorificio Tevini, Baca Ruby ed Exsiderum.
«Per la prima volta, nel 2021, ho voluto aggregare i prodotti locali coinvolgendoli in un evento che li valorizzasse», racconta Milanesio. Il Brixia Gin Festival nasce proprio per dare visibilità alla scena distillatoria bresciana, spesso popolata da giovanissimi imprenditori appassionati che avranno, in Castello, la possibilità di essere notati.
L’ingresso è gratuito, ma per chi fosse interessato alla degustazione in loco, vige un sistema di token da 6 euro ciascuno: con l’acquisto di un token si ha diritto a un gin tonic small, con due invece a uno grande. In alternativa è disponibile una prevendita online (sul sito welovecastello.it) che consente l’acquisto di 4 token al prezzo di 20 euro.
Dopo il Festival, il divertimento prosegue con due aftershow in Cage9: stasera il Parallel University, con il live di Principe e il Dj Set di Unibs Shot Party; domani spazio al TRL2000, la festa con tutte le hit dei primi quindici anni del nostro millennio.