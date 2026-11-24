Una storia di bambine, lavoro e diritti, rimasta a lungo ai margini della memoria collettiva. È quella delle «piscinine», giovanissime lavoratrici delle sartorie milanesi che nel giugno 1902 scioperarono per ottenere condizioni di lavoro più dignitose. Alla loro protesta è dedicato «Lo sciopero delle bambine - L’eroicomica impresa del 1902», spettacolo di Pem Habitat Teatrali in scena giovedì 26 novembre al Teatro Santa Giulia (villaggio Prealpino, a Brescia) per Wonderland Festival.
Protagoniste Rita Pelusio e Rossana Mola che, nei panni di due piccioni, raccontano la vicenda tra ironia e riflessione, con la regia di Enrico Messina. Due le repliche: alle 11 per le scuole, con un incontro finale con la giornalista Eleonora D’Errico, e alle 21 per il pubblico (biglietti da 15 euro, su DoItYourself o presso Idra Teatro al Mo.Ca). A dialogare con gli spettatori al termine della serata sarà Tiziana Ferrario, giornalista, scrittrice ed ex conduttrice del Tg1, da tempo impegnata nel racconto dei diritti e dell’emancipazione femminile. L’abbiamo incontrata.
Tiziana, nel suo romanzo «Cenere» aveva già incontrato la storia delle «piscinine»…
Volevo raccontare come dietro la Milano scintillante di oggi, tanto criticata, in realtà ci sia una storia di grande dolore. Mi sono messa a studiare quel pezzo di storia della città e alla fine ho capito che questa era una storia ancora non raccontata. Lo sciopero delle bambine è una pagina fortissima, che parla di diritti delle donne, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Chi erano queste bambine?
Le «piscinine» sognavano di diventare sarte, ma nessuno insegnava veramente loro il mestiere e venivano utilizzate per le mansioni più umili. Lavoravano tantissime ore, pagate pochissimo, consegnando le pesanti scatole contenenti gli abiti delle signore milanesi. Andando in giro per la città erano molto a rischio, perché entravano anche nelle case di chi, sfruttando la loro povertà, chiedeva loro favori di altro genere.
Come riuscirono a far sentire la propria voce?
Furono aiutate dalle donne dell’Unione femminile, che erano illuminate e laiche e avevano capito una cosa molto importante: solo l’istruzione poteva servire per uscire da questa dimensione di sfruttamento. E quindi le bambine iniziano a scioperare, chiedendo paghe più dignitose e turni di lavoro più leggeri.
E come andò?
All’inizio vennero un po’ prese in giro. Dopo poco, però, anche la stampa cominciò a prenderle sul serio. Dopo una settimana di protesta queste bambine riuscirono a ottenere condizioni di lavoro migliori.
Perché, secondo lei, battaglie come questa, che pure hanno contribuito a cambiare profondamente la società, sono rimaste ai margini della memoria collettiva?
Perché questo è un Paese ancora maschilista. E lo dicono i numeri. Siamo un Paese che, all’interno dell’Europa, ha uno tra i più bassi tassi di occupazione femminile. Un Paese dove le carriere delle donne sono molto lente. Dove ancora c’è una grande disparità salariale. Tutti quei problemi che emergevano allora, all’inizio della rivoluzione industriale, continuano a esserci anche oggi, anche se il cammino delle donne è stato lungo, lento, ma direi inarrestabile. Il nostro Paese solo negli ultimi anni ha incominciato a raccontare la storia anche attraverso le esperienze delle donne. Lo sforzo che sto facendo è proprio quello di raccontare il loro contributo, e anche altri lo stanno facendo. Bisogna continuare a raccontare quello che le donne hanno dato a questo Paese.
Lo spettacolo racconta questa storia attraverso l’ironia…
È un’ironia molto seria e tragica. Secondo me è un registro geniale, perché ti lascia tanta amarezza, ti fa sorridere, ma in fondo ti fa nascere tanta rabbia. Perché ti accorgi che la storia si ripete e che il vero nemico è l’indifferenza. Non si costruisce nulla sull’indifferenza e sul pessimismo. Servono solo a lasciare che le cose non cambino, mentre se si vuole davvero migliorare le condizioni di tutti bisogna che tutti partecipino.
I narratori, poi, sono due piccioni…
Questi due piccioni che guardano dall’alto quello che succede sotto di loro, sono un bel monito a impegnarsi, soprattutto in tempi difficili come questi. Perché siamo nel pieno di una grande rivoluzione, che è quella dell’intelligenza artificiale, e non sappiamo bene dove ci porterà.
Il tema di Wonderland Festival, «Che cosa ci sta succedendo?» è una domanda che interroga profondamente il nostro presente…
Stiamo vivendo tempi che non avremmo mai immaginato. Noi facciamo parte di quelle generazioni cresciute in un’Europa in cui non c’era l’idea della guerra. Invece, adesso, questa idea sta avanzando con una velocità impressionante. Questo fa paura. Ecco perché insisto nel dire che non ci si può tirare fuori. Bisogna dare dei segnali. Bisogna partecipare, non delegare.