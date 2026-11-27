Si definisce «premoderno» e non lo scuote affatto averci messo sette anni a finire il suo primo romanzo. Tanto più che «W.», pubblicato a settembre in Italia da Adelphi nella traduzione di Dafne Paris, ha già collezionato riconoscimenti prestigiosi in patria. Anche ora che si è messo all’opera su un nuovo libro, Tiemen Hiemstra sembra non avere fretta. «Visto che moriremo tutti, penso non abbia nessun senso correre» esplicita il 35enne scrittore olandese di Groningen, finito a fare il postino a Lipsia. È qui che, fra una consegna e l’altra, ha scritto «W.», che presenterà stasera alle 18.30 alla Libreria Nuova Rinascita di Brescia.
Un «bildungsroman» (romanzo di formazione) nell’età digitale, imperniato su un’amicizia simbiotica, che esplora come i social media, i meme e le tracce lasciate in rete ridefiniscano la memoria, la libertà personale e plasmino come si vive una perdita. Abbiamo intervistato lo scrittore.
In «W.», l’amicizia tra Olaf e W. viene descritta come una «scossa elettrica». Crede che nella vita reale gli incontri possano cambiare radicalmente chi siamo, o questo tipo di trasformazione è confinato ai libri?
Penso che la nostra identità sia plasmata soprattutto dalle persone che incontriamo: le cose che indossiamo, ciò che ascoltiamo, quello a cui pensiamo. E questo vale in particolare nell’adolescenza. Olaf e W. diventano amici a quindici anni. Riconoscono qualcosa l’uno nell’altro e, senza esserne del tutto consapevoli, iniziano a scolpire un’identità insieme. È qualcosa che li plasma profondamente entrambi. Possono avere delle nature personali di fondo (Olaf più riservato, W. più passionale) che non cambiano, ma noi non siamo soltanto la nostra natura: siamo un ibrido indistinguibile di identità e natura. Quindi sì, nella vita reale succede continuamente.
A tal proposito una delle domande più affascinanti al cuore del romanzo è proprio: quanto di ciò che siamo ci appartiene davvero, e quanto invece è modellato dalle persone che abbiamo amato e con cui abbiamo condiviso la vita? È stato questo il tema da cui è partito?
No, non era ciò che mi ero prefissato di fare. Volevo semplicemente scrivere una storia poetica, misteriosa e coinvolgente su un amico che scompare. Una specie di storia di fantasmi senza i fantasmi. I temi dell’identità e della personalità sono emersi durante la scrittura. Ma sono questioni che mi affascinano, e così sono finite nel libro.
Ha accennato di aver vissuto un’amicizia intensa che in qualche modo riecheggia il legame tra Olaf e W. Quanto c’è di autobiografico in questa storia e dove inizia invece la finzione?
Direi che potrebbe chiedermi l’esatto contrario: in tutta questa finzione, dove entrano in gioco gli elementi autobiografici? La storia, infatti, così come l’avevo immaginata all’inizio, non doveva riguardare nulla di ciò che era accaduto nella mia vita. Solo più avanti, quando ho iniziato a descrivere l’amicizia tra Olaf e W., ho deciso che doveva essere un legame molto stretto per avere il giusto peso drammatico. È stato allora che ho iniziato a trarre ispirazione da una grande amicizia che vivo io stesso. È un rapporto molto diverso, non siamo affatto come Olaf e W., ma ne ho preso alcuni elementi per rendere reale quel legame sulla pagina.
Si rivede di più in Olaf, in W. o in nessuno dei due?
Li ho entrambi dentro di me. Tendo a essere un osservatore e un timido come Olaf, ma ho anche l’inquietudine di W., quella voglia di esplorare la vita spingendosi talvolta fino all’autodistruzione.
Sette anni sono quasi un tempo ottocentesco per scrivere un romanzo. In questo arco di tempo, cosa è cambiato di più: il libro stesso o lei come scrittore?
Ahah. Sì, immagino che il mio orologio biologico sia più sintonizzato sulla vita premoderna. Non mi piace affrettare le cose. Se devo fare qualcosa, voglio farla per bene, a prescindere da quanto tempo richieda. È sempre stato questo il mio atteggiamento: insomma, tanto prima o poi moriremo tutti, quindi perché correre? Io non sono cambiato molto in questi sette anni. Sono successe tante cose, certo, ma non direi di essere diventato una persona completamente diversa: forse un po’ più saggio, ma neanche troppo. Il libro invece ha assunto molte configurazioni diverse. Al centro c’era sempre la scomparsa di W., ma il modo esatto in cui raccontare la storia è stato un interrogativo che mi ha portato a stravolgere il manoscritto un paio di volte in modo piuttosto radicale.
A un certo punto W. scompare, eppure continua a esistere attraverso le tracce digitali che lascia dietro di sé. Pensa che la tecnologia stia cambiando il modo in cui elaboriamo l’assenza, il lutto e la memoria?
Sì, è una cosa nuova, vero? L’eredità digitale che qualcuno lascia dietro di sé. Non so però se sia poi così diversa, diciamo, dal leggere le lettere di qualcuno che è scomparso o morto. Psicologicamente parlando, credo che l’esperienza sia pressoché la stessa. La differenza sta nel fatto che le nostre vite online sono così pubbliche, mentre le lettere e i diari sono più privati. Così, in certi casi, un’eredità digitale può risultare piuttosto vuota: spesso rivela molto meno del mondo interiore della persona che piangiamo rispetto a quanto facessero gli scritti a mano.
Da lettore appassionato, c’è un libro che le ha cambiato la vita - o almeno il modo di guardare il mondo?
«Rayuela» di Julio Cortázar mi ha cambiato la vita. E probabilmente anche altri libri, ma questo più di tutti. Mi ha mostrato un modo di avvicinarsi alla vita che è al tempo stesso devoto e giocoso. Quando penso ai personaggi di quel romanzo inizio subito a sorridere.
Nei ringraziamenti definisce W. un «sogno». Quale sogno sta inseguendo adesso?
Il mio secondo romanzo. Mi piace paragonare i libri ai sogni perché sottolinea il fatto che entrambi sono mondi paralleli in cui possiamo abitare attraverso il potere della mente. Non smette mai di stupirmi. La storia che sto inseguendo ora ha ancora molte lacune e incertezze, ma sono sicuro che il mio istinto premoderno alla fine porterà alla luce ciò che per ora resta nascosto. Ci vorrà solo un paio d’anni.