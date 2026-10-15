Teatro Telaio, 30 anni di «Storie Storie Storie»: la nuova stagione

Trent'anni di spettacoli per bambini e famiglie, più appuntamenti per i piccolissimi e una programmazione che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado. Teatro Telaio presenta la stagione 2026/2027, che prenderà il via l'8 novembre e accompagnerà il pubblico bresciano fino a febbraio, quando tornerà Trame, il Festival internazionale di teatro per le nuove generazioni.
Al centro del programma c'è l'anniversario di «Storie Storie Storie», la rassegna che da trent'anni avvicina i bambini al teatro. Gli spettacoli si terranno dall'8 novembre al 31 gennaio, tra il Teatro Colonna e le sale Castri e Isola del Teatro Borsoni.
Gli spettacoli per le famiglie
Si comincia domenica 8 novembre con Nascondini, una produzione di Teatro Telaio dedicata ai bambini dai tre anni, proposta in doppia replica alle 16 e alle 18. Il gioco del nascondino diventa il punto di partenza per raccontare il desiderio di nascondersi e quello, altrettanto forte, di essere ritrovati.
Tra gli appuntamenti successivi, il 22 novembre arriverà Sasso liscio, foglia rossa, guscio di noce, uno spettacolo sulla fuga dalla guerra e sulla speranza, proposto in collaborazione con il Festival della Pace e il Comune di Brescia. Per l'occasione il biglietto costerà 3 euro.
La prima parte della stagione si concluderà con La ballata del Natale. Da gennaio spazio invece alle fiabe, con Fiabe a Colori, La storia di Hansel e Gretel e Pierino e il lupo, fino al ritorno di 1, 2, 3… Cantate con me!.
Più appuntamenti per i piccolissimi
Raddoppia «Speciale Piccolissimi», la proposta dedicata alla prima infanzia che nella scorsa stagione aveva registrato il tutto esaurito a ogni appuntamento. Agli spettacoli del venerdì pomeriggio di novembre si aggiungerà un secondo ciclo a gennaio.
Gli incontri si svolgeranno nella sala Isola del Teatro Borsoni, recentemente rinnovata con interventi sull'illuminazione e sull'accessibilità e con un aumento della capienza, ora di 169 posti.
Teatro nelle scuole e festival Trame
La stagione comprende anche un programma rivolto agli istituti scolastici, con spettacoli, laboratori e percorsi formativi. Tra i progetti confermati c'è TramSchool, promosso con Brescia Mobilità e Comune di Brescia, che attraverso il teatro e la scrittura creativa accompagna gli studenti alla scoperta della futura linea tranviaria Fiera-Pendolina.
Prosegue inoltre Storie On Demand, che porta gli spettacoli direttamente negli istituti impossibilitati a organizzare un'uscita a teatro, insieme alle iniziative dedicate all'accessibilità per spettatori con disabilità e neurodivergenza.
Dal 18 al 28 febbraio 2027 tornerà infine Trame, il Festival internazionale di teatro per le nuove generazioni, con spettacoli, laboratori, mostre e incontri con ospiti internazionali.
Il programma completo e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito, rinnovato a ottobre. Per informazioni è possibile contattare Teatro Telaio al numero 030 46535 oppure scrivere a info@teatrotelaio.it.