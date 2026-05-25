Il Teatro Telaio vola in Canada: «Arcipelago» al festival di Vancouver

Un importante traguardo per la cultura bresciana porta il teatro per l’infanzia oltreoceano: dal 28 al 31 maggio 2026 il Teatro Telaio sarà ospite del Vancouver International Children’s Festival , tra i più importanti festival canadesi dedicati alle arti performative per bambini e famiglie. La compagnia bresciana presenterà in prima nordamericana « Arcipelago », lo spettacolo-installazione immersivo visto numerose volte a Brescia, che stavolta troverà casa presso lo spazio The Nest .

Giunto alla sua 49esima edizione , il festival canadese richiama ogni anno artisti internazionali e migliaia di spettatori sull’isola culturale di Granville Island , a Vancouver, proponendo teatro, musica, danza, circo e installazioni provenienti da tutto il mondo.

L’installazione immersiva

Pensato appositamente per un pubblico di bambini dai 7 ai 12 anni, «Arcipelago» si sviluppa come un’esperienza intima e suggestiva: all’interno di uno spazio buio, piccoli isolotti luminosi invitano i partecipanti a intraprendere un viaggio personale fatto di ascolto, immaginazione, gioco e scoperta. Ogni isola propone domande, suggestioni e azioni che stimolano curiosità, emozioni e relazione con sé stessi e con gli altri.

Lo spettacolo rientra nella programmazione internazionale del festival grazie alla sinergia con la compagnia canadese Boca del Lupo (Micro Performance Series) e al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto e di Westcoast Families.