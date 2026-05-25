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Il Teatro Telaio vola in Canada: «Arcipelago» al festival di Vancouver

La compagnia d'infanzia sbarca in Nord America con uno spettacolo-installazione immersivo per ragazzi, ospitato su Granville Island
In scena lo spettacolo «Arcipelago»
In scena lo spettacolo «Arcipelago»

Un importante traguardo per la cultura bresciana porta il teatro per l’infanzia oltreoceano: dal 28 al 31 maggio 2026 il Teatro Telaio sarà ospite del Vancouver International Children’s Festival, tra i più importanti festival canadesi dedicati alle arti performative per bambini e famiglie. La compagnia bresciana presenterà in prima nordamericana «Arcipelago», lo spettacolo-installazione immersivo visto numerose volte a Brescia, che stavolta troverà casa presso lo spazio The Nest.

Giunto alla sua 49esima edizione, il festival canadese richiama ogni anno artisti internazionali e migliaia di spettatori sull’isola culturale di Granville Island, a Vancouver, proponendo teatro, musica, danza, circo e installazioni provenienti da tutto il mondo.

L’installazione immersiva

Pensato appositamente per un pubblico di bambini dai 7 ai 12 anni, «Arcipelago» si sviluppa come un’esperienza intima e suggestiva: all’interno di uno spazio buio, piccoli isolotti luminosi invitano i partecipanti a intraprendere un viaggio personale fatto di ascolto, immaginazione, gioco e scoperta. Ogni isola propone domande, suggestioni e azioni che stimolano curiosità, emozioni e relazione con sé stessi e con gli altri.

Lo spettacolo rientra nella programmazione internazionale del festival grazie alla sinergia con la compagnia canadese Boca del Lupo (Micro Performance Series) e al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto e di Westcoast Families.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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