Teatro Odeon, al via la campagna abbonamenti 2024-2025

Saranno disponibili da mercoledì 18 settembre 2024 gli abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Odeon Giacinto Prandelli di Lumezzane.

Gli spettacoli inclusi nell’abbonamento

Il carnet in abbonamento permetterà di assistere a undici spettacoli, partendo dalla pièce che aprirà il cartellone il 16 ottobre, ovvero «Non si fa così» con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace (il testo è di Audrey Schebat).

Saranno compresi poi «Come una specie di vertigine» di Mario Perrotta (finalista al Premio Ubu 2023 come miglior attore per lo spettacolo), ispirato all’opera di Calvino (il 29 ottobre); «Il giardino dei ciliegi», che chiude la trilogia cechoviana del regista Leonardo Lidi (il 20 novembre); «La signora delle camelie» di Dumas figlio nell’adattamento originale di Giovanni Ortoleva (il 5 dicembre) e il nuovo spettacolo di Natale di Ale e Franz (l’11 dicembre).

A gennaio si prosegue con «Wonder Woman» di Antonio Latella (14 gennaio, che vede nel cast la bresciana Maria Chiara Arrighini, vista al Festival di Venezia); l’autobiografico «Forte e Chiara» di Chiara Francini (24 gennaio); «La morte ovvero il pranzo della domenica» di Mariano Dammacco e Serena Balivo (6 febbraio); «La buona novella di De André» con Neri Marcorè diretto da Giorgio Gallione (27 febbraio); e «Il fuoco era la cura», dal romanzo di Bradbury «Fahrenheit 451», del gruppo Sotterraneo (12 marzo).

Chiuderà la stagione di prosa in abbonamento il 22 aprile la pluripremiata performance «Graces» di Silvia Gribaudi.

Costi e informazioni

L’abbonamento intero costa 210 euro, mentre il ridotto 180; è acquistabile presso il Teatro Comunale Odeon Giacinto Prandelli in via Marconi 5 da mercoledì 18 a martedì 24 settembre dalle 18 alle 19.30 (sabato 21 settembre dalle 11 alle 13, domenica chiuso). Anche alla Libreria Punto Einaudi di Brescia (in via Pace 16/a) saranno possibili acquisti e rinnovi da mercoledì 18 a martedì 24 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (escluso domenica e lunedì mattina).

Tutte le info sono sul sito del teatro e le richieste su riduzioni, modalità di pagamento e Carta Docente vanno inoltrate all amail segreteria@eureteis.com.