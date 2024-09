Francini, Della Rovere, Marcorè: al via la stagione dell’Odeon

Classico e contemporaneo, nuovi talenti e grandi nomi della scena teatrale, in equilibrio tra sapere e sentire. La venticinquesima stagione del Teatro Odeon «Giacinto Prandelli» di Lumezzane, diretta da Vittorio Pedrali, «osa linguaggi nuovi, propone o rilegge i classici, si apre al mondo e all’attualità», sintetizza il direttore artistico.

Classici e new entry

Nella stagione di prosa, al via il 16 ottobre, ci saranno artisti per la prima volta a Lumezzane o che ne hanno già calcato il palcoscenico negli anni passati. Tra le new entry Lucrezia Lante della Rovere, che apre il cartellone con «Non si fa così», versione italiana della commedia «La Note» di Audrey Schebat; Giovanni Ortoleva con un adattamento originale del capolavoro di Dumas figlio, «La signora delle camelie»; e Silvia Gribaudi con la pluripremiata «Graces».

Torna dopo vent’anni Neri Marcorè che si confronta con «La buona novella» di Fabrizio De André.

Neri Marcorè

Nomi familiari al pubblico del teatro lumezzanese sono Mario Perrotta che si ispira all’opera di Italo Calvino per dare vita al personaggio del Nano in un monologo struggente; il regista Leonardo Lidi con «Il giardino dei ciliegi» di Anton Cechov; e poi Chiara Francini, il duo Ale e Franz, Antonio Latella con «Wonder woman» (nel cast anche la bresciana Maria Chiara Arrighini, in questi giorni al Festival di Venezia), Mariano Dammacco e Serena Balivo, e la compagnia «Sotterraneo».

Le rassegne collaterali

Ci sono poi le rassegne che sono ormai parte integrante del palinsesto: i concerti di Odeon Classic in onore del celebre tenore lumezzanese Giacinto Prandelli (a ingresso gratuito); le «Schegge di cinema» curate da Enrico Danesi, che stavolta saranno composte dalle due sezioni «Storie di cinema e di montagna» e «Cinema e letteratura del ‘900» (di nuovo a ingresso gratuito); e infine Bimbi all’Odeon con quattro spettacoli e due laboratori per bambini e famiglie realizzati in collaborazione con La Nuvola nel Sacco.

I biglietti

I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Odeon, alla Libreria Punto Einaudi a Brescia e online su www.vivaticket.com.

I rinnovi per gli abbonati della scorsa stagione partiranno dal 6 settembre, i nuovi abbonamenti saranno disponibili dal 18 settembre.