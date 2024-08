Esordio al Lido per Maria Chiara Arrighini: «Vi conquisteremo con l’entusiasmo»

La bresciana, 26 anni, è sbarcata ieri a Venezia per l’anteprima mondiale del film «Quasi a casa», prodotto da Nanni Moretti. Per lei il ruolo di co-protagonista

Maria Chiara Arrighini in una scena del film «Quasi a casa» - © www.giornaledibrescia.it

Per vestire i panni di Caterina «ho dovuto lavorare per trovare la musicista che è in me. Fa parte di quel "giocare a fare" che è l’essenza del mestiere e ti permette di stare in un corpo diverso, che però è il tuo». Ha leggerezza di gioventù, ma piglio da professionista Maria Chiara Arrighini, 26enne attrice bresciana sbarcata ieri al Lido per l’anteprima mondiale di «Quasi a casa», pellicola diretta dalla regista Carolina Pavone e prodotta da Nanni Moretti, che la vede nel ruolo di co-protagon