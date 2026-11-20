Un weekend tutto da vivere, tra teatro, musica, cultura, arte e mercatini. Dal Wonderland Festival agli incontri con grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, passando per spettacoli di improvvisazione, itinerari alla scoperta di Brescia e appuntamenti dedicati al vintage e alla moda circolare. Anche questa settimana il territorio bresciano propone un calendario ricco di iniziative per tutti i gusti, tra occasioni per lasciarsi ispirare, scoprire nuove prospettive e trascorrere qualche ora all'insegna della bellezza e della creatività con gli eventi consigliati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Wonderland Festival 2026, il teatro si interroga sul presente
Continua Wonderland Festival, la rassegna organizzata da IDRA Teatro che trasformerà diversi luoghi della città in spazi di incontro, sperimentazione e confronto attraverso teatro, danza, musica, cinema e performance internazionali. Tra gli spettacoli più attesi: Tablao Flamenco di Enrico Decca, dedicato alla tradizione e all'energia della danza flamenca, Alchimusa Collective con Transatlantic – How Migrations Created R’n’R, un viaggio musicale che esplora il legame tra migrazioni e nascita del rock'n'roll; Muna Mussie, Cinema Impero e Calderoni / Caleo, temporale {a lesbian tragedy}. Per conoscere il programma completo e gli orari degli spettacoli cliccare qui. Qui i biglietti. Per informazioni: info@idrateatro.it, 339 2968449, 030 291592.
Vintage e antiquariato a Villa Mazzotti
Domenica 22 novembre torna a Chiari Mercanti in Villa, il vintage market che per la sua settima edizione animerà gli spazi di Villa Mazzotti Biancinelli dove, a partire dalle 9, saranno accolti oltre 70 espositori. I visitatori potranno curiosare tra una ricca selezione di proposte vintage e pezzi particolari, spaziando dall'abbigliamento d'epoca agli accessori, fino a oggetti di antiquariato, modernariato e design. Non mancheranno creazioni artigianali e articoli da collezione, proposte di creativi e stilisti emergenti. Ad arricchire la giornata, anche una sfilata organizzata da Miro Events. L'ingresso è libero. Per informazioni scrivere a info@nonsolovinile.com oppure contattare il numero 366 1866429.
Grandi voci per comprendere il presente
Serate di incontri e riflessioni con protagonisti del mondo della cultura, del giornalismo e del pensiero contemporaneo. È la proposta di Il potere delle parole, la rassegna che accoglierà al Palazzetto dello Sport di Cologne importanti voci del panorama italiano per approfondire, attraverso prospettive diverse, temi e questioni che attraversano la società di oggi. Si parte sabato 21 novembre con il filosofo Umberto Galimberti; domenica 22 novembre sarà invece la volta di Giulia Innocenzi, giornalista e inviata di Report. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di Rinascimento Culturale o scrivere a info@rinascimentoculturale.it.
Improvvisazione al Sant’Afra
Domenica 22 novembre, alle 20, il Teatro Sant’Afra di Brescia ospiterà Prospettive, uno spettacolo di improvvisazione teatrale curato dalle Ragazze Improva. Ospite speciale della serata sarà Diego Ingold. Niente copione e nessuna storia già scritta: in uno spettacolo di improvvisazione tutto prende forma sul momento, grazie alla creatività degli interpreti e alla partecipazione del pubblico. Qui i biglietti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ragazzeimprova@gmail.com o contattare il numero 333 7331559.
Art Déco Week: l’architettura di piazza della Vittoria
Venerdì 20 novembre la città partecipa ad Art Déco Week, il festival ideato e curato da Andrea Speziali che propone quaranta itinerari guidati in diciannove regioni italiane. La tappa bresciana sarà dedicata a Piazza della Vittoria, importante esempio della trasformazione urbanistica e architettonica della città nel periodo tra le due guerre. Accompagnati da una guida turistica abilitata, i partecipanti potranno approfondire le caratteristiche dello stile Art Déco, scoprendo affinità e differenze con il Novecento e il Razionalismo. Costo: 25 euro. Per info e prenotazioni: info@italialiberty.it, 320 0445798.
Al Museo di Santa Giulia una visita teatralizzata per bambini
Sabato 21 novembre, alle 16, il Museo di Santa Giulia accoglierà La Vittoria che aspettava al buio, una visita teatralizzata pensata per le famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. Un'occasione speciale per avvicinare i più piccoli alla storia e al patrimonio culturale attraverso il linguaggio della fantasia e del teatro. I piccoli visitatori saranno accompagnati da attrici e attori della Fondazione TRG, che li coinvolgeranno in un gioco collettivo. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito di Abbonamento Musei. Per info: cup@bresciamusei.com, 030 8174200.
Lo Svuota Armadi Xmas Edition
Moda circolare, abbigliamento vintage, creatività e tante idee regalo originali: domenica 22 novembre il Teatro Der Mast accoglie Lo Svuota Armadi Xmas Edition. Dalle 10 alle 18, gli spazi di via Carducci 17/E ospiteranno una giornata dedicata al riuso e alla riscoperta di oggetti e capi d'abbigliamento a cui dare una seconda possibilità. I visitatori potranno curiosare tra numerose proposte, dall'abbigliamento second hand e vintage agli accessori, passando per capi da reinventare attraverso l'upcycling. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: associazioneapsalchimia@gmail.com, 349 6144669.