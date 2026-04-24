«Sfaticati»: il lavoro visto dalla GenZ, in edicola con il GdB

I giovani non vogliono più lavorare? È da questa domanda, spesso ripetuta come un luogo comune, che s’ispira il libro «Sfaticati. Oltre il mito dei giovani fannulloni: cosa chiede al lavoro la GenZ» di Giampiero Falasca (Editore Il Sole 24 Ore; pp.141), in edicola dal 25 aprile con il Giornale di Brescia a a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

La trama

Il libro affronta il tema del lavoro giovanile provando ad andare oltre stereotipi e semplificazioni. Al centro ci sono le trasformazioni che hanno cambiato il significato stesso del lavoro, tra precarietà, aspettative e crisi di fiducia. L’autore distingue tra chi rifiuta un modello fondato solo sul sacrificio e chi, pur lavorando, vive condizioni di instabilità e fragilità.

Attraverso dati, storie e il confronto con un rappresentante della GenZ, «Sfaticati» propone una riflessione sul rapporto tra generazioni e sul bisogno di ricostruire un nuovo senso del lavoro. Un libro che invita a interrogarsi non solo su come lavoriamo, ma anche sul perché lavoriamo.

Chi è Giampiero Falasca

Avvocato presso lo Studio Legale DLA Piper, dove è responsabile della People Strategy. E' consulente per i temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali di imprese nazionali in internazionali operanti nei principali settori economici del Paese. Collaboratore stabile del Sole 24 Ore per cui ha scritto numerosi saggi e articoli. Nel 2004 ha vinto il premio «Marco Biagi» per la monografia «servizi privati per l’impiego». Nel 2014 con il libro «Divieto di assumere» ha vinto il premio Voltaire. E' riconosciuto dalle più importanti guide legali internazionali come uno dei professionisti di maggiore esperienza e rilevanza nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali.