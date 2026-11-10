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«Sentiero di stelle», don Mangeri racconta gli incontri che diventano cura

Giovedì il sacerdote presenterà in Poliambulanza l’ultimo suo libro: «È proprio nello “spazio imprevisto” e non programmato che Dio entra e anche i Santi possono entrare e portare qualcosa di bello»
Giorgio Bardaglio

Giorgio Bardaglio

Direttore

Don Gianluca Mangeri
Don Gianluca Mangeri

Un medico, un uomo, un sacerdote in corsia. L’umanità di don Gianluca Mangeri è riconosciuta da chiunque porta il peso d’una malattia o semplicemente passa dalla Poliambulanza e l’incrocia. I suoi pensieri, anzi, i suoi incontri spesso li racconta e alcuni di essi finiscono in un libro. L’ultimo, «Sentiero di stelle, incontri di luce» (edizioni Paoline), è da poco arrivato nelle librerie e verrà presentato in un dialogo aperto al pubblico, con interventi di chi tra le pagine si rivela protagonista, proprio in Poliambulanza, nell’auditorium il giovedì 12 novembre alle 17.30.

«Sentiero di stelle, incontri di luce». Quali sono questi incontri don Gianluca?

Sono gli incontri di tutti i giorni, anche quelli che non ti aspetteresti, anzi soprattutto quelli imprevisti. È proprio nello «spazio imprevisto» e non programmato che Dio entra e anche i Santi possono entrare e portare qualcosa di bello: illuminarti con una soluzione al tuo problema, sollevarti da un’ansia, lenirti un’angoscia, darti una carezza quando ti senti solo…

La copertina di Sentiero di luce
La copertina di Sentiero di luce

Nei suoi libri al centro sono sempre le persone, le relazioni. Da dove nasce la necessità di raccontarle, di restituirle in parole?

Gli incontri che facciamo sono lo spazio della cura: è la relazione che ci si ferisce ma anche che ci guarisce… Io racconto di relazioni che curano in profondità e per me diventa una missione raccontarle perché chi le legge, possa trovare qualcosa che gli fa bene. Una parola, una testimonianza, un’idea, una preghiera, qualcosa che possa aiutarlo nel momento che sta vivendo… Scrivere diventa un ulteriore mio modo di incontrare e cercare di aiutare.

Il ricavato delle vendite va sempre a un’opera di solidarietà. Quale ha scelto questa volta e perché proprio quella?

Il ricavato del libro quest’anno sarà devoluto a sostegno a FONDAZIONE S.F.E.R.A. che opera in Repubblica Democratica del Congo con progetti educativi. Qui, su undici ettari di terra rossa, Fondazione Sfera non solo “porta aiuto”, ma coltiva Sviluppo insieme a una comunità che ha deciso di restare e fiorire. È un’opera «pilota» che cerca di far crescere l’Africa con l’Africa. Ora sta partendo anche un progetto sanitario ed è questo che ha bisogno di un sostegno.

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