Santa Giulia, la nuova sezione sugli oggetti della Brescia medievale

«Segni e immagini dell’identità cittadina» raccoglie manufatti che raccontano come la città abbia costruito e rappresentato la propria identità tra l’età comunale e le Signorie

24 settembre 2026 1 ' di lettura

Segni e immagini dell'identità cittadina, la nuova sezione di oggetti al Santa Giulia - Courtesy Fondazione Brescia Musei Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Museo di Santa GiuliaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...