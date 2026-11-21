Un uomo cocciuto, ostinato, che non dava retta a nessuno. Inflessibile ma generoso, empatico. Con la pipa perennemente (o quasi) accesa e quell’aura di presunzione che si compete a chi ha letteralmente «fatto l’Italia», meritandosi citazioni canzonettare e citazioni imperiture per aver giocato a scopone con i campioni del Mondo di Spagna ’82. Per poi guidare il Belpaese dallo scranno di presidente della Repubblica. Un concentrato di virtù (molte) e piccoli vizi (gran parte dei quali perdonabili) che hanno fatto di Sanro Pertini «L’italianissimo». Che è il titolo che Antonio Iovane ha scelto per il suo nuovo romanzo, in cui mescola realtà e finzione per raccontare l’ultimo giorno al Quirinale del presidente (forse) più amato della Storia Repubblicana. Abbiamo intervistato l’autore.
Iovane, lei ha dedicato un romanzo ad un uomo piuttosto complesso: ma chi era veramente Sandro Pertini?
È stato tante cose: un presidente estremamente presente nella vita del Paese, un eroe della storia italiana, un capo della Resistenza. Ma anche un uomo bizzoso, testardo, impossibile da convincere a fare qualcosa contro la sua volontà. La sua personalità era caratterizzata da forza e coraggio, come dimostrano le parole scritte alla madre: «Occorre lottare senza paura e senza speranza».
Come definirebbe i suoi sette anni al Quirinale?
È stato il presidente giusto al momento giusto. Il nostro Paese stava vivendo gli anni di piombo, il clima era cupo, pesante. Lui ha fatto sentire uniti tutti gli italiani scardinando quella gabbia opaca in cui il potere si era rinchiuso. E mostrando sempre grande umanità.
A proposito di potere, nel libro immagina un dialogo tra Pertini e Craxi sull’opportunità di rendere palesi ai cittadini le dinamiche delle «stanze dei bottoni» della politica...
Ho immaginato questo passaggio per definire due dinamiche opposte. Craxi rappresenta chi ritiene necessaria la segretezza di certe scelte per il bene dello Stato. Pertini, al contrario, nel romanzo invoca la necessità di far capire al popolo il perché di certe decisioni. Nessuna delle due posizioni è sbagliata a priori, anche se quella di Pertini è decisamente fuori dall’ordinario.
Il libro si basa sull’idea che Pertini non voglia più lasciare il suo incarico. Come andò veramente?
Era un politico estremamente consapevole del proprio passato e della propria storia. Avrebbe davvero voluto poter svolgere un secondo mandato da Presidente, ma l’età era già avanzata quindi non sarebbe stato possibile. Potrebbe sembrare un eccesso di presunzione da parte sua, ma pensava di poter fare ancora molto per il Paese. Un eroe deve per forza avere un’alta considerazione di sé per poter far delle scelte radicali, e lui le aveva fatte.
E sull’incontro con Papa Wojtyła?
Da quanto ho potuto ricostruire Pertini ne soffriva l’inarrivabile carisma, che è poi il motivo per cui si è avvicinato al Pontefice. Condividevano sicuramente alcuni interessi, entrambi avevano combattuto contro dei regimi, ma c’era una sorta di competizione per essere protagonista.
In molti passaggi enfatizza l’antifascismo di Pertini, un tema piuttosto attuale.
I valori dell’antifascismo e dell’Assemblea costituente per lui erano centrali. Al punto da mettersi in prima fila per contrastare ogni possibile rigurgito fascista. Però non tradì il suo ruolo istituzionale, presenziando al funerale di Almirante. Così come parlò di insurrezione disonorata commentando quanto accaduto a piazzale Loreto. Per lui i nemici andavano combattuti quando erano in piedi ed in grado di difendersi.
Nel libro fa un piccolo accenno all’amore dell’ex Presidente per le donne. È finzione o realtà?
È tutto assolutamente vero. Pertini era decisamente attratto dalle donne, ma si è sempre comportato con grande rispetto e correttezza istituzionale.
Come mai ha deciso di scrivere un romanzo su Pertini?
La mia intenzione, a dirla tutta, era quella di scrivere un romanzo su un bambino. Poi, però, mi sono imbattuto, per così dire, nella storia di quest’uomo diventato presidente in età avanzata, ma che nel suo candore, nella sua irruenza e nella sua ostinata testardaggine ricordava proprio un bambino.
Oggi potrebbe esistere una figura come Pertini?
Credo sia un personaggio irripetibile. Non solo per tutto quanto lo ha contraddistinto come uomo politico, ma anche per il periodo in cui visse. Non so se oggi la sua personalità strabordante riuscirebbe a conciliarsi con il comune sentire, ma allora il suo presenzialismo, la sua voglia di andare oltre le prerogative del suo ruolo, piacevano per davvero. Lui accorreva dove pensava ci fosse bisogno della sua presenza, da Vermicino per il dramma di Alfredino Rampi alla finale dei Mondiali di Spagna. Credo che anche questo abbia contribuito a renderlo unico.