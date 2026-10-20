Rudy Zerbi alla scoperta di Brescia tra arte, laghi e sapori

Dalla Brescia romana e longobarda alle incisioni rupestri della Valle Camonica, passando per il lago d’Iseo, il Vittoriale degli Italiani e le cave di Botticino. È un viaggio tra storia, cultura, paesaggi e tradizioni enogastronomiche quello che vede protagonista Rudy Zerbi, volto noto della televisione, nella nuova puntata di «Solo in Lombardia», il progetto promosso da Regione Lombardia per valorizzare le bellezze delle dodici province lombarde.
Il video, terzo episodio della serie, è disponibile da oggi, martedì 20 ottobre, su YouTube e sui canali social di inLOMBARDIA. Zerbi accompagna gli spettatori alla scoperta del territorio bresciano, alternando le mete più conosciute a luoghi meno frequentati, ma altrettanto rappresentativi dell'identità locale.
Il percorso prende il via dalle testimonianze della Brescia romana e longobarda, attraversa le piazze del centro storico e raggiunge il Castello. Il viaggio prosegue poi in provincia, tra le incisioni rupestri della Valle Camonica, il Vittoriale di Gardone Riviera e un'escursione in motoscafo sul lago d'Iseo. Non manca una tappa alle cave di Botticino, mentre spazio viene riservato anche ai sapori della tradizione, dai casoncelli all'immancabile Pirlo.
«Con “Solo in Lombardia” abbiamo scelto di raccontare i territori attraverso un viaggio, lasciando spazio alla curiosità e alla scoperta. Rudy Zerbi ci permette di avvicinare il pubblico ai luoghi con un linguaggio diretto, mostrando quanto ci sia da conoscere anche oltre le destinazioni più frequentate», spiega Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda. «Brescia, con la sua varietà di paesaggi, storia e produzioni, esprime bene questa ricchezza».
L'iniziativa punta a promuovere un turismo capace di andare oltre le destinazioni più note, invitando i visitatori a esplorare anche i territori circostanti e a prolungare la permanenza in Lombardia.
«Nuovi motivi»
«La promozione turistica funziona quando riesce a trasformare la conoscenza di un luogo nel desiderio di visitarlo», sottolinea Massari. L'obiettivo, aggiunge, è «offrire nuovi motivi per scegliere la Lombardia» e valorizzare l'identità di ciascuna provincia.
La campagna proseguirà con altri episodi dedicati al territorio regionale, attraverso video, reel e contenuti digitali che intrecciano natura, sport, arte, tradizioni e gastronomia. Un racconto che, nella tappa bresciana, mette insieme le diverse anime della Leonessa e della sua provincia.