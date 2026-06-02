A Rodengo Saiano una mostra per celebrare san Francesco d’Assisi

È pronto a fare tappa anche a Rodengo Saiano l’evento culturale e spirituale dell’anno: la mostra itinerante «Io, frate Francesco, 800 anni di una grande avventura» arriverà nel Bresciano dal 7 al 14 giugno . L’iniziativa, nata dal Meeting di Rimini e curata dai Frati Minori della Porziuncola di Assisi, approda in Franciacorta grazie all’impegno organizzativo locale dell’Associazione Accademia Symposium Aps.

Attraverso testi, immagini e suggestioni, i visitatori saranno guidati alla scoperta dell’umanità del Santo: il suo rapporto radicale con Dio, l’amore incondizionato verso il prossimo - in particolare i più fragili - e la sua celebre armonia con il Creato. La mostra offre una chiave di lettura profonda e accessibile a tutti, credenti e non, mostrando come la «grande avventura» francescana parli ancora oggi alle sfide del nostro tempo.

Rodengo Saiano

La scelta di Rodengo Saiano come tappa di questa mostra itinerante sottolinea la vivacità culturale del territorio e la capacità delle realtà locali, come l’Accademia Symposium, di intercettare eventi di respiro nazionale. Per una settimana, la comunità bresciana diventerà un punto di riferimento per chiunque desideri accostarsi alla figura di uno dei personaggi più affascinanti e rivoluzionari della storia occidentale. I dettagli non sono ancora stati svelati, ma sul sito ufficiale del Meeting di Rimini l’appuntamento compare tra gli appuntamenti ufficiali. Un’occasione imperdibile di riflessione, bellezza e incontro per scoprire una delle figure più affascinanti della storia umana.