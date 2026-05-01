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Rock, roseti in fiore e bicicletta: gli eventi del weekend del 1° maggio

Il calendario di eventi di questo fine settimana spazia dalla natura alla musica, dallo sport alla cultura, con Massimo Ranieri, la StraWoman e un apericoncerto a base di casoncelli: ecco gli appuntamenti segnalati da aBrescia, la nostra agenda online
Erika Bertoloni
Il giardino delle rose a Castello Quistini
Il giardino delle rose a Castello Quistini

Nel weekend del 1° maggio, Brescia si anima con un ricco calendario di eventi che spazia dalla natura alla musica, dallo sport alla cultura. Un fine settimana che invita a vivere il territorio tra passeggiate all’aria aperta, festival musicali, iniziative culturali e momenti di convivialità. Dalle pedalate nel verde alle serate all’insegna del rock e della tradizione gastronomica, fino agli appuntamenti dedicati ai libri e ai fiori. Di seguito un’anteprima di alcuni eventi previsti nei prossimi giorni e segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Leno Rock Festival: tre giorni di musica e creatività

Al Parco Gino Vaia di Leno torna uno degli appuntamenti più attesi della scena musicale locale: il Leno Rock Festival. Venerdì 1° maggio il programma propone le performance di Asma, Zerottantuno, Garda 1990, Mood e La Petite Mort / Little Death; sabato 2 maggio, la rassegna si conclude con Ella Codesta, Loiacono, Ta Ga Da, Tare e l’energia travolgente de Le Feste Antonacci. Oltre alla musica, il parco si animerà con la presenza di espositori e creativi che porteranno illustrazioni, opere d’arte, abbigliamento e oggetti handmade e vintage, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e partecipata. L’ingresso è libero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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