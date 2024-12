Cosa fare a Capodanno 2025: jazz, spiedo in Castello e cena al museo

Il jazz raffinato di Raphael Gualazzi, una scalata in musica lungo lo Stivale, la comicità nostrana di Vincenzo Regis. Sono alcune delle alternative per attendere un 2025 «spettacolare».

Teo Teocoli

Star del San Silvestro a Brescia quest’anno è il comico Teo Teocoli, che al Teatro Clerici proporrà un one man show di tre ore per ripercorrere la carriera e i personaggi, infilando qua e là della buona musica italiana, come ha raccontato in un’intervista.

«Tutto Teo», speciale di Capodanno al Teatro Clerici di Brescia in via San Zeno 168, si terrà alle 22.30 del 31 dicembre 2024 (biglietti da 54 a 72 euro + commissioni; info su www.zedlive.com)

Al Teatro Borsoni

A Brescia, alle 21.45 del 31 dicembre, sul palco del Teatro Borsoni di via Milano 83 salirà Raphael Gualazzi in formazione trio (con contrabbasso e batteria) accompagnato dai 25 archi della S.M.Art Chamber Orchestra diretta da Sandro Torriani, per intrecciare la versatilità del jazz, la profondità del blues e l’intensità della musica classica.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria dalle 10 di martedì 17 dicembre sul sito centroteatralebresciano.it. Lo spettacolo non avrà brindisi finale.

Al Sociale

Al Teatro Sociale di via Cavallotti a Brescia, si salirà «Fino alle stelle». Lo spettacolo di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo (che suonerà dal vivo) e la regia di Raffaele Latagliata sarà in scena anche il 29 e il 30 dicembre (alle 20.30), mentre il 31 dicembre, con inizio alle 21.30, accompagnerà gli spettatori fino alla mezzanotte. In scena Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria a seguirlo nella scalata in musica dello Stivale. Biglietti da 34 a 55 euro su Vivaticket.it.

In piazza Loggia

Classico appuntamento è quello in piazza Loggia a Brescia. Anche quest’anno è previsto un concerto seguito da dj set. Dalle 21.30 si esibirà il gruppo di Joe Bastianich, «Joe Bastianich e La Terza Classe», mentre dopo il countdown partirà il dj set.

In Castello

Suggestivo e indimenticabile sarà il cenone di San Silvestro con una cena a base di spiedo al coperto e una pista da ballo nella Fossa Viscontea (tutta la serata costa 50 euro a persona e le prenotazioni saranno sul sito di We love Castello). Ci sarà anche un’area party con servizio ristoro e street food Made in Brescia per chi non gradisca lo spiedo.

Regis a Montichiari

A Montichiari, dalle 22 al Gardaforum il conto alla rovescia per il nuovo anno sarà scandito dalle battute del comico Vincenzo Regis, tra imitazioni esilaranti e commenti irriverenti ai nostri vizi quotidiani. Biglietti (50-55-60 euro + diritti) su Clappit.com e su vincenzoregis.com.

Capodanno al Museo

Tornando in città, Fondazione Brescia Musei propone in Pinacoteca Tosio Martinengo un Capodanno al Museo: dalle 19 ci saranno una visita guidata, il cenone e un after party. Le prenotazioni e le info sono sul sito del Festival dei Sapori.