Prima serata: calano gli ascolti perché innanzitutto cala la palpebra

La vittima più recente è «I Cesaroni – Il ritorno», ma il... buco nero dell'ormai solo cosiddetta «prima serata» della tv generalista aveva già inghiottito la buona fruizione di fiction e altri programmi che gli italiani chiamati ad alzarsi presto l'indomani per lavoro non riescono più a vedere per... impraticabilità.

Non è da adesso che la fascia oraria che continua a chiamarsi «prime time», ma – di scivolamento in scivolamento – da tempo inizia come minimo tra le 21.20 e le 21.30 si inoltra poi (complici anche gli spot) nella tardissima serata, diventando proibitiva per tanti. Citavamo i «Cesaroni» che su Canale 5, dopo l'avvio-boom lunedì 13 aprile (3.486.000 spettatori pari al lusinghiero 22.6% di share), alla seconda puntata sono precipitati a 2.301.000 e 16.9%. E solo domani sapremo com'è andata stasera, 27 aprile. Perdita di numeri – ma anche di senso – anche, forse soprattutto, derivante dallo spingere il pubblico a una visione che non può quasi più essere né ottimale né completa, salvo fare le ore piccole.

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Fumarsi oltre un milione di spettatori perché una fiction (ma vale anche per altri tipi di produzioni da prima serata) termina come minimo 10-15 minuti dopo la mezzanotte, è non solo suicidio televisivo, ma spregio dei consumatori; che, nel caso della Rai, pagano il canone.

E se «quelli della Garbatella» sono una dimostrazione recentissima e chiara, difficoltà d'ascolto causato dall'avvio più verso le ore 22 che le 21, toccano anche ad altri programmi: «Gialappashow» parte su Sky alle 21.30 quando va bene; «Chi l'ha visto?» su Rai3 alle 21.20; «Anche stasera tutto è possibile» su Rai2 alle 21.20.

E se un programma non-fiction si può anche abbandonare, penalizzante è doverlo fare con quella che dovrebbe essere fruizione ottimale&integrale di fiction. La definizione di «prime time» è stata, fino a qualche anno fa, «fascia oraria generalmente compresa fra le 20.30 e le 22.30». Seeh…

Il boom dei pre-serali come «Affari tuoi» e «La ruota della fortuna» - meno costosi e più pubblicitariamente redditizi d'una fiction - ha spinto sempre più in là l'orario dei successivi, tradendo quella formula. Non a caso alcuni importanti produttori di fiction hanno esortato le emittenti a riflettere sulla disaffezione (e i cali d'ascolto) che il fenomeno genera.

Certo, canali alternativi&tecnologia (da RaiPlay a Mediaset Infinity a Rivedi La7...) consentono di recuperare un contenuto. Ma non è la stessa guardarli come ai tempi della tv “focolare domestico”, o farlo in review a posteriori.