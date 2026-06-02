«Pour Parler», in piazza a Rovato il festival dei luoghi comuni

Piazza Cavour e il centro storico di Rovato protagonisti dell’ultima tranche di primavera tra i grandi nomi della comunicazione e dell’intrattenimento e la musica dal vivo. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno torna Pour Parler, il festival dei luoghi comuni, quinta edizione della rassegna a ingresso gratuito nata da un’idea del rovatese Beppe Salmetti e di Riccardo Poli, conduttori di «Off Topic - Fuori dai luoghi comuni» su Radio 24.