«Pour Parler», in piazza a Rovato il festival dei luoghi comuni

Piazza Cavour e il centro storico di Rovato protagonisti dell’ultima tranche di primavera tra i grandi nomi della comunicazione e dell’intrattenimento e la musica dal vivo. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno torna Pour Parler, il festival dei luoghi comuni, quinta edizione della rassegna a ingresso gratuito nata da un’idea del rovatese Beppe Salmetti e di Riccardo Poli, conduttori di «Off Topic - Fuori dai luoghi comuni» su Radio 24.
La quattro giorni, patrocinata da Comune di Rovato, Provincia di Brescia e Strada del Vino Franciacorta, si aprirà giovedì, alle ore 21, in piazza Cavour con il «Cruciverbone in piazza», condotto a quattro da Beppe Salmetti, Riccardo Poli, Simone Tempia e Andrea Pisani, con le incursioni musicali affidate al corpo bandistico rovatese Luigi Pezzana. Venerdì, invece, alle ore 19, Sabina Reghellin presenta il libro «Il fatto delle Sabine» alla libreria Vantiniana, mentre alle ore 21 in piazza Cavour arriva il «Lercio live show» con l’omonimo collettivo satirico da oltre un milione di follower sui social.
Nel weekend
Nel fine settimana, invece, Pour Parler parte già al mattino: sabato, alle ore 11, trasferta a Sulzano per la «Rassegna stanca» con Simone Spetia, ospitata dall’Associazione nautica sebina, dove a mezzogiorno partirà anche una regata... ironica sul Sebino (solo in questo caso necessaria la prenotazione su www.pourparler.it). Alle ore 19 si torna a Rovato, alla libreria Vantiniana, con Cathy La Torre che presenta il suo libro «Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l’è preso un uomo». Alle ore 21, invece, Marta Cagnola intervista la cantante Alexia, in piazza Cavour.
Chiusura domenica, alle ore 11, con «La Radio che si vede» al ristorante Al Malò; in serata alle ore 19 Alberto Ravagnani presenta «La scelta», mentre alle ore 21 Beppe Salmetti e Riccardo Poli saluteranno il pubblico interagendo con Alessandro «Chimicazza» Dal Poz, chimico organico appassionato di green chemistry, dal 2002 star di Instagram e di TikTok.
L’intero programma si trova sul sito, con i singoli appuntamenti, da giovedì 4 a domenica 7 giugno. Pochi giorni dopo, venerdì 12 giugno, sempre piazza Cavour tornerà protagonista, con il concerto live «Memories», un viaggio musicale ma non solo a cura degli Ensemble 26. Sotto la direzione artistica di Angelo Bonotti, parteciperanno alla serata la scuola d’armonia Heinrich Strickler, il Coro San Giorgio e la scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino.