Ponte Di Legno: la prima edizione del festival di Fantasy e Comics

Ponte di Legno, quest’estate, si sta candidando a diventare piccola capitale del fantasy e del gioco di ruolo. Dopo le serate «Pontedilegno Game Night» – una ludoteca gratuita per famiglie presso la biblioteca civica della località camuna – scavallato Ferragosto la Valle Camonica continua a offrire appuntamenti interessanti per il pubblico stagionale e per quello specializzato e un po’ nerd.

La prima edizione del festival

Il 16, 17 e 18 agosto arriva in alta valle «Pontedilegno Fantasy, Comics & Games», prima edizione di un festival dedicato a fumetti, giochi di ruolo e mondi fantasy. A organizzarlo sono la Pro Loco di Ponte di Legno e la Gilda del Gioco di Ruolo, che porteranno la kermesse tra la Sala Polifunzionale, il Giardino Botanico e la biblioteca civica del paese.

Il programma

Ad aprire gli eventi sarà il fantasy talk «Primi passi nella Terra di Mezzo», introduzione per tutti a J.R.R. Tolkien e al mondo del «Signore degli Anelli» con Chiara Locatelli, Maria Guarneri e Oscar Biffi di Sackville Bergamo.

La giornata di sabato 17 sarà molto ricca: dalle 15 alle 19 nei tre luoghi del festival e in via Salimmo si susseguiranno numerosi laboratori di fumetto, letture per bambini e bambine e sessioni fotografiche con e per cosplayer; ci saranno anche uno spazio manga, alcune aree dedicate ai giochi da tavolo e diverse associazioni ludiche che si presenteranno al pubblico.

Alle 21 gli appuntamenti saranno due. Il primo sarà nella Sala Polifunzionale (con il meeting «Quando la storia è di ruolo», presentazione di alcuni giochi tra cui «Prima che il gallo canti», dedicato alla storia longobarda.

Il secondo sarà al Cinema Alpi di Temù, per la proiezione di «La storia della Principessa splendente».

Il 50esimo anniversario di «Dungeons&Dragons»

Domenica 18 agosto la Sala Polifunzionale farà da cornice al «Dalegno&Dragons», pomeriggio dedicato al gioco di ruolo in occasione dei 50 anni di «Dungeons&Dragons», con la Società Storica e Antropologica di Valle Camonica e la Gilda del Gioco di Ruolo. Possono giocare ragazzi e ragazze dai 14 anni e i posti sono limitati (info su www.prolocopontedilegno.it, sito sul quale si trovano informazioni e prezzi di tutti gli eventi). Alle 17 al parco giochi di Viale Venezia chiuderà la kermesse lo spettacolo di burattini “I cartoni”, con personaggi a grandezza naturale, cuccioli di dinosauro e un Transformer gigante.