Pechino Express, eliminati i Creators: Mattia Stanga torna a casa

Il duello tutto bresciano si profila già a metà della seconda puntata di Pechino Express. Mentre la coppia degli Ex di Basalari è in stand by dalla puntata precedente e si gode una giornata lontano dalla gara cucinando pasta al sugo per i bimbi della scuola elementare di Malang, i Creators di Stanga in Indonesia fanno peggio di qualsiasi coppia in gara nelle ultime edizioni del programma: saltano una sfida e non riescono nemmeno a saltare sul tappeto rosso finale della tappa.

Alla fine Mattia ed Elisa arrivano ultimi e Jo Squillo li condanna al duello finale. Che si gioca al cardiopalma, con gli Ex agguerritissimi e Stanga che se la vive in po’ come una gita al mare, chiacchierando con la coppia che gli ha dato un passaggio.

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La sfida si gioca sulla memoria e la capacità comunicativa più che sulla forza fisica: le coppie devono farsi aiutare a dare il nome corretto alle maschere del teatro tradizionale Malang. Gli Ex superano la prova al primo colpo mentre gli Stangas sono rimandati. Un lapsus fatale.

Gli Ex vincono il duello e si commuovono rimanendo in gara. I Creators sono i primi eliminati di Pechino 2026: «Le sconfitte non sono la cosa più grave al mondo. Non sempre si può essere i più forti». Mattia e il suo cuscino sottovuoto tornano a casa. Cagotto scampato.