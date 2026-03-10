Pechino Express, zaini rossi in spalla per i bresciani Stanga e Basalari
Sotto uno dei primi scatti ufficiali in loco, rilasciati dalla produzione di «Pechino Express», ha commentato: «Aahahah non vedo l’ora», col suo solito fare scanzonato. Ma a ben guardare il resto delle foto trapelate dall’Indonesia ha poco da stare allegro. Il tiktoker bresciano dei record Mattia Stanga è in procinto di imbarcarsi – televisivamente parlando – per l’avventura estrema in Oriente targata Sky, che sarà in onda a partire da questo giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now.
Stanga, l’ipocondriaco
In un’edizione condotta dal solito Costantino Della Gherardesca, stavolta però affiancato da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, Stanga viaggerà con l’amica Elisa Maino con cui forma la coppia social de «I Creator». Zaino rosso d’ordinanza in spalla, i due dovranno cercare di sfangarla fra mille perfide avventure in Indonesia, Cina e Giappone. O comunque fino a che saranno eliminati.
Dal canto suo Stanga già si preannuncia l’ipocondriaco della coppia, assicurando che si informerà subito «sulla presenza di ospedali nei dintorni» e che sarà «la voce della coscienza» della sua compagna di viaggio, il cui principale interesse sarà invece il makeup. Nello zaino di Mattia troveranno spazio «medicinali e cento canotte della salute», un presupposto che non lascia presagire grandi speranze di vittoria in una gara in cui contano la capacità di adattamento, lo spirito di sopravvivenza e uno stomaco di ferro.
M’ama, non m’ama
Chi si dichiara già agguerrito in partenza è Steven Basalari, 34enne influencer e titolare, fra le altre cose, della storica discoteca Number One, ereditata dal padre Mario, che parteciperà a Pechino con la sua ex Viviana Vizzini, L’obiettivo dichiarato – almeno da lui – è «riconquistare il suo cuore con questo viaggio, visto che la rottura è stata colpa un po’ mia».
I due infatti, sono da tempo protagonisti di una relazione che funziona a singhiozzo. Anche se, dai loro profili social oggi, pare proprio che Pechino sia stato in grado di fare la magia. E scusate lo spoiler.
