Pechino Express, zaini rossi in spalla per i bresciani Stanga e Basalari

Sotto uno dei primi scatti ufficiali in loco, rilasciati dalla produzione di «Pechino Express», ha commentato: «Aahahah non vedo l’ora», col suo solito fare scanzonato. Ma a ben guardare il resto delle foto trapelate dall’Indonesia ha poco da stare allegro. Il tiktoker bresciano dei record Mattia Stanga è in procinto di imbarcarsi – televisivamente parlando – per l’avventura estrema in Oriente targata Sky, che sarà in onda a partire da questo giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now.

Stanga, l’ipocondriaco

In un’edizione condotta dal solito Costantino Della Gherardesca, stavolta però affiancato da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, Stanga viaggerà con l’amica Elisa Maino con cui forma la coppia social de «I Creator». Zaino rosso d’ordinanza in spalla, i due dovranno cercare di sfangarla fra mille perfide avventure in Indonesia, Cina e Giappone. O comunque fino a che saranno eliminati.

Un perplesso Mattia Stanga con Elisa Maino

Dal canto suo Stanga già si preannuncia l’ipocondriaco della coppia, assicurando che si informerà subito «sulla presenza di ospedali nei dintorni» e che sarà «la voce della coscienza» della sua compagna di viaggio, il cui principale interesse sarà invece il makeup. Nello zaino di Mattia troveranno spazio «medicinali e cento canotte della salute», un presupposto che non lascia presagire grandi speranze di vittoria in una gara in cui contano la capacità di adattamento, lo spirito di sopravvivenza e uno stomaco di ferro.

M’ama, non m’ama

Chi si dichiara già agguerrito in partenza è Steven Basalari, 34enne influencer e titolare, fra le altre cose, della storica discoteca Number One, ereditata dal padre Mario, che parteciperà a Pechino con la sua ex Viviana Vizzini, L’obiettivo dichiarato – almeno da lui – è «riconquistare il suo cuore con questo viaggio, visto che la rottura è stata colpa un po’ mia».

Steven Basalari con la sua ex (non ex) Viviana Vizzini

I due infatti, sono da tempo protagonisti di una relazione che funziona a singhiozzo. Anche se, dai loro profili social oggi, pare proprio che Pechino sia stato in grado di fare la magia. E scusate lo spoiler.