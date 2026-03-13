Pechino Express, prima tappa in salita per Stanga e Basalari

Ha pianto perché gli manca già la mamma, fatto battute nonsense, espresso la nota paura di malanni intestinali e nominato l’amata Brescia: l’avventura pechinese di Mattia Stanga è iniziata così, con un concentrato di stangherie. Il content creator bresciano – che con Elisa Maino fa parte della coppia (appunto) dei «Creator» – è partito da Borgosatollo per raggiungere Bali, prima tappa dell’edizione 2026 di «Pechino Express», il programma in onda su Sky e NowTv da giovedì 12 marzo, che porta diverse coppie di viaggiatori negli angoli più remoti del mondo. Quest’anno la destinazione – come illustrato dal conduttore Costantino Della Gherardesca aiutato nella prima puntata da Lillo – sono Indonesia, Cina e Giappone.

L’inizio del viaggio

Senza troppi spoiler: per i bresciani (perché in gara ce ne sono due: il secondo è l’erede della discoteca Number One, Steven Basalari, in gara con l’ex fidanzata Viviana Vizzini) la corsa non è iniziata benissimissimo. Al di là del posizionamento, basti dire che Basalari a un certo punto era già pronto a mollare. Ma a «Pechino Express» non interessa tanto la classifica (fintanto che la busta nera non decreta l’eliminazione): sono le dinamiche tra le coppie, le prove, gli scoraggiamenti, la competitività. Per ora i bresciani più che competitivi stanno puntando alla sopravvivenza. «Voglio godermi il viaggio, non ammazzarmi», ha detto Basalari alla sua Vivi due minuti dopo l’inizio delle prove. «Dieci puntate così non ce la faccio», ha aggiunto poi in macchina dichiarando un «Voglio parlare con la redazione» (solitamente detto da tronisti e corteggiatori di «Uomini e donne»: qui fa sorridere).

Alla fine ce l’hanno fatta ad arrivare al tappeto rosso, sia lui che Mattia. «Ma più di così come si fa?», ha detto Stanga con un sorriso tirato ma molto dolce.

Bonus extra bresciani: la coppia che ha già vinto il cuore di tre quarti degli spettatori (lo dicono anche i tweet su X) è quella degli Spassusi. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono la quota adorabili-pazzi che non può mancare in nessuna edizione.