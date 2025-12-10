Passato, presente e futuro dell’Ideal Standard in un libro

Dal successo al degrado, dalla demolizione alla rigenerazione. È stato presentato ieri, nel teatro Borsoni, il libro di Marcello Zane, edito da Liberedizioni, dedicato alla storia dell’Ideal Standard. Gli ampi spazi (circa 60mila metri quadrati) occupati dall’industria sorta nel 1911 nel comparto Milano e chiusa nel 2009, con il conseguente degrado dell’area, sono stati acquisiti cinque anni fa dalla società immobiliare Idea srl di Giovanni Giordo e Mauro Papa. In accordo con il Comune di Brescia, Idea ha effettuato le demolizioni.

Nel libro sono descritti anche l’opera di recupero e il primo progetto che rinnoverà l’area: il polo tecnologicamente avanzato di Intred, comprendente la nuova sede dell’azienda bresciana e un data center di ultima generazione ,il cui primo blocco occuperà circa seimila metri quadrati.

La presentazione del libro sull'Ideal Standard - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

È un nuovo e importante tassello della rigenerazione in corso dentro quella che fu l’area industriale della città. Nell’incontro, coordinato dalla direttrice del nostro giornale, Nunzia Vallini, lo storico Paolo Corsini ha elencato le sfide che tale impegno comporta: rispetto della «sostenibilità ambientale», capacità di «governare la trasformazione», cura del «rapporto con il territorio». L’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni ha aggiunto la «corretta assunzione di responsabilità di pubblico e privato: con il progetto “Oltre la strada” abbiamo innestato in via Milano importanti funzioni pubbliche, la cui presenza favorisce gli interventi dei privati».

Le fotografie di Umberto Favretto documentano nel libro ciò che rimaneva dell’Ideal Standard. Hanno fatto da sfondo alla rievocazione di Marcello Zane: la «storia eccezionale» di un’azienda nata per importare in Italia i prodotti dell’American Radiator Company di Pittsburg, che arrivò a occupare più di 600 dipendenti e a «traghettare gli italiani dal fumoso focolare alla caldaia con termosifone», portando l’acqua calda nei bagni delle case. Tra le molte innovazioni la collaborazione, dagli anni ’50, con grandi firme del design come Gio Ponti e Achille Castiglioni. Una storia di successi e di coinvolgimento collettivo, come hanno testimoniato con emozione due ex operai, Antonio Dan e Vincenzo Volpi: dopo la chiusura tutti gli addetti sono stati ricollocati, ma Ideal Standard «per noi - hanno voluto sottolineare - rimane la nostra città natale».

Gianni Giordo e Mauro Papa hanno ricordato le difficoltà della demolizione, realizzata con «il totale riutilizzo delle macerie come materiale di riempimento», e la gestione riuscita del delicato rapporto con quella che era ormai una «città nella città», abitata da decine di senzatetto. Ora inizia la seconda fase: ne ha parlato Daniele Peli, amministratore delegato di Intred. L’avvio dei lavori per il primo dei quattro moduli del data center - da 6 MW, interconnesso a 15mila chilometri di rete in fibra ottica - è previsto nel giugno del prossimo anno, il completamento entro 12-15 mesi.

Il libro promosso da Idea lancia anche una proposta: quella di dedicare qui una via alla giornalista bresciana Nadia Toffa, scomparsa nel 2019. Intento condiviso l’altra sera dalla madre Margherita Rebuffoni: «Ne sarebbe orgogliosa».