La Notte bianca della Vittoria: venerdì i festeggiamenti entrano nel vivo

Dalle 19 a mezzanotte il Parco archeologico sarà aperto e si potrà visitare anche l’intercapedine dove venne ritrovata la statua nel 1826: il programma è molto ricco

15 luglio 2026 5 ' di lettura

Renato Corsini, il restauro della Vittoria Alata all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, 2020 Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bicentenario Vittoria Alata