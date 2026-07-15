La Notte bianca della Vittoria: venerdì i festeggiamenti entrano nel vivo

Sarà la Notte Bianca della Vittoria Alata, in programma venerdì 17 luglio, uno dei momenti più attesi della Festa della Vittoria, la manifestazione organizzata per celebrare il bicentenario del ritrovamento del celebre bronzo simbolo della città. Dal 16 al 20 luglio Brescia ospiterà cinque giorni di iniziative tra aperture straordinarie, mostre, visite guidate, spettacoli, laboratori e appuntamenti culturali, fino alla cerimonia conclusiva del 20 luglio, esattamente duecento anni dopo la scoperta della statua. Promossa dal Comune di Brescia, da Fondazione Brescia Musei e dall’Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere e Arti, insieme a Cavallerizza (Centro Italiano della Fotografia) e MO.CA (Centro per le Nuove Culture), con la collaborazione tecnica del Centro Teatrale Bresciano e la partnership di Visit Brescia, la manifestazione ricorda il ritrovamento del 20 luglio 1826.
La Notte Bianca
Il cuore del programma sarà venerdì 17 luglio con la Notte Bianca della Vittoria Alata, in programma dalle 19 a mezzanotte. Per l’occasione il Parco archeologico di Brescia romana sarà aperto gratuitamente dalle 19 alle 24, con ultimo ingresso alle 23. Dalle 19 alle 22 saranno inoltre proposte visite guidate gratuite lungo il percorso archeologico, dall’intercapedine del Capitolium, dove due secoli fa venne ritrovata la Vittoria Alata, fino all’aula che oggi ospita la statua. Le visite agli scavi del Teatro romano, realizzate in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, sono previste anche giovedì 16 e lunedì 20 luglio.
La serata sarà accompagnata anche dallo spettacolo «Impromptus. Arie, Danze e Improvvisazioni», progetto del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto e Fondazione Ravenna Manifestazioni, in scena nel Chiostro Rinascimentale del Museo di Santa Giulia alle 19 e alle 20.30.
Sempre venerdì debutterà «Double Reality. Il monumento e il suo doppio», una nuova esperienza immersiva in realtà virtuale che unisce patrimonio culturale, danza e tecnologie digitali grazie al progetto Ecomic. Dalle 19 alle 22 spazio anche al laboratorio «Cartoline Alate», che coinvolgerà adulte, adulti, bambine e bambini nella realizzazione di una cartolina ricordo dedicata al Bicentenario.
Cinque giorni di iniziative per il Bicentenario
La Festa della Vittoria prenderà il via giovedì 16 luglio e proseguirà fino a lunedì 20 con un calendario di appuntamenti dedicati alla storia e al patrimonio della città. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile accedere a luoghi normalmente non visitabili. Chi entrerà a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana potrà infatti visitare l’intercapedine dove nel 1826 fu rinvenuta la statua insieme al deposito dei bronzi archeologici e vedere l’epigrafe che documenta il ritrovamento.
Tra il 17 e il 18 luglio saranno inaugurate anche quattro mostre destinate a rimanere aperte per tutta l’estate. Al Museo di Santa Giulia aprirà «La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un’eterna bellezza», curata da Giovanna Calvenzi. Alla Cavallerizza saranno inaugurate «Renato Corsini. Vittoria Alata. Viaggio di andata e ritorno» e «Mario Cresci. In aliam figuram mutare. Interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo», mentre al MO.CA sarà visitabile «Shaping memories. Arte e Moda Oltre la Vittoria», dedicata al dialogo tra patrimonio culturale, arte contemporanea e moda.
Sabato 18 e domenica 19 luglio il programma sarà rivolto in particolare alle famiglie. Sabato alle 15.20 il workshop «Sulle ali della libertà» inviterà bambine e bambini a realizzare ali di carta ispirate alla Vittoria Alata, mentre domenica, sempre alle 15.20, «Il mito del volo» accompagnerà le famiglie alla scoperta delle creature alate della mitologia.
Sono inoltre previste visite guidate dedicate al Parco archeologico sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30 e alle 15.30. Domenica mattina, alle 10.30, saranno organizzate anche visite in inglese, spagnolo, rumeno e russo, realizzate in collaborazione con il Gruppo Fai Un Ponte tra Culture.
Sabato 18 luglio, alle 11, l’Auditorium di Santa Giulia ospiterà la presentazione del numero speciale di Archeo Magazine, interamente dedicato alla Vittoria Alata e ai duecento anni di archeologia bresciana. Nella stessa occasione sarà ristampato il quaderno «Non ho visto nulla di più bello», che verrà donato ai partecipanti alle iniziative del Bicentenario.
Dal 16 luglio prenderà inoltre il via una nuova modalità di raccolta fondi promossa da Fondazione Brescia Musei in collaborazione con Metadonors. Attraverso una piattaforma online e donation box collocate a Brixia e al Museo di Santa Giulia, cittadine, cittadini e visitatrici e visitatori potranno contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, richiamando idealmente la sottoscrizione pubblica che nel 1826 rese possibile la campagna di scavi culminata con il ritrovamento della Vittoria Alata.
Il gran finale il 20 luglio, due secoli dopo il ritrovamento
Le celebrazioni si concluderanno lunedì 20 luglio, nel giorno esatto del bicentenario. In via eccezionale, pur essendo lunedì, il Parco archeologico e il Museo di Santa Giulia saranno aperti gratuitamente dalle 10 alle 16. Per tutta la giornata sarà inoltre disponibile uno speciale annullo filatelico realizzato da Poste Italiane per commemorare il Bicentenario, con una postazione temporanea allestita nel Parco archeologico.
Alle 19, al Capitolium, si terrà la cerimonia istituzionale alla presenza dei rappresentanti degli enti, delle istituzioni e dei partner che negli ultimi anni hanno contribuito alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico bresciano. La serata si aprirà con il benvenuto musicale del Coro Marenzio e proseguirà con la narrazione storico-drammaturgica di Luca Scarlini, «L’impero neoclassico: storie intorno alla Vittoria di Brescia», dedicata all’eredità culturale e simbolica della Vittoria Alata e al suo ruolo nella costruzione dell’identità della città.