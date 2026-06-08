«Suoni e Sapori del Garda» e «Gardone all’Opera»: la musica è di casa

La grande musica è protagonista dell’estate gardonese. Tante le rassegne concertistiche e gli appuntamenti con le sette note programmati nella «città giardino». Si comincia con il Festival Suoni e Sapori del Garda, apertosi il 2 giugno con l’esibizione dell’Orchestra Infonote al Vittoriale.
I concerti
La rassegna farà nuovamente tappa a Gardone Riviera sabato 20 giugno con il concerto «In a sentimental mood», con Giulio Visibelli al sax e al flauto e Claudio Angeleri alla tastiera: appuntamento alle 21.15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, a Fasano Sotto. Il sabato successivo, 27 giugno, sarà invece l’arpista Caterina Artuso a proporre il concerto «L’Italia nelle corde dell’arpa», sempre alle 21.15, nella chiesa di San Martino a Tresnico. Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito.
Il Festival Suoni e Sapori tornerà poi a Gardone il 12 agosto, alle 21.15 nella chiesa evangelica, con «Hayren – Frammenti di musica armena», e il 26 dicembre per il tradizionale concerto degli auguri.
Gli eventi sul lungolago e al Vittoriale
Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno si segnala un appuntamento imperdibile per gli appassionati di lirica: «Gardone all’Opera», in scena sul lungolago Gabriele d’Annunzio a partire dalle 18.30 con ingresso libero. Organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Teatro Grande di Brescia, la manifestazione prevede suggestive incursioni nel mondo dell’opera lungo la passeggiata a lago, animata per l’occasione da tre postazioni con soprani, tenori e baritoni che proporranno le più celebri arie liriche.
La domenica successiva, 21 giugno, altro grande evento con l’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare nell’anfiteatro del Vittoriale, sempre a ingresso libero. Non mancherà neppure la musica leggera e d’intrattenimento: a partire dal 30 giugno, fino ad agosto, ogni martedì sul lungolago dj set dalle 19.30 per animare le serate di residenti e turisti.