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«Suoni e Sapori del Garda» e «Gardone all’Opera»: la musica è di casa

Gardone Riviera offre un ricco programma a ingresso gratuito tra concerti e arie liriche sul lungolago il 13 e 14 giugno. Completano il cartellone la Fanfara dell’Aeronautica Militare al Vittoriale il 21 giugno e i dj set del martedì sera sul lungolago fino ad agosto
Gardone Riviera è uno dei luoghi più suggestivi della sponda bresciana del lago di Garda
Gardone Riviera è uno dei luoghi più suggestivi della sponda bresciana del lago di Garda

La grande musica è protagonista dell’estate gardonese. Tante le rassegne concertistiche e gli appuntamenti con le sette note programmati nella «città giardino». Si comincia con il Festival Suoni e Sapori del Garda, apertosi il 2 giugno con l’esibizione dell’Orchestra Infonote al Vittoriale.

I concerti

La rassegna farà nuovamente tappa a Gardone Riviera sabato 20 giugno con il concerto «In a sentimental mood», con Giulio Visibelli al sax e al flauto e Claudio Angeleri alla tastiera: appuntamento alle 21.15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, a Fasano Sotto. Il sabato successivo, 27 giugno, sarà invece l’arpista Caterina Artuso a proporre il concerto «L’Italia nelle corde dell’arpa», sempre alle 21.15, nella chiesa di San Martino a Tresnico. Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito.

Il Festival Suoni e Sapori tornerà poi a Gardone il 12 agosto, alle 21.15 nella chiesa evangelica, con «Hayren – Frammenti di musica armena», e il 26 dicembre per il tradizionale concerto degli auguri.

Gli eventi sul lungolago e al Vittoriale

Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno si segnala un appuntamento imperdibile per gli appassionati di lirica: «Gardone all’Opera», in scena sul lungolago Gabriele d’Annunzio a partire dalle 18.30 con ingresso libero. Organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Teatro Grande di Brescia, la manifestazione prevede suggestive incursioni nel mondo dell’opera lungo la passeggiata a lago, animata per l’occasione da tre postazioni con soprani, tenori e baritoni che proporranno le più celebri arie liriche.

La domenica successiva, 21 giugno, altro grande evento con l’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare nell’anfiteatro del Vittoriale, sempre a ingresso libero. Non mancherà neppure la musica leggera e d’intrattenimento: a partire dal 30 giugno, fino ad agosto, ogni martedì sul lungolago dj set dalle 19.30 per animare le serate di residenti e turisti.

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