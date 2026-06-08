«Suoni e Sapori del Garda» e «Gardone all’Opera»: la musica è di casa

La grande musica è protagonista dell’estate gardonese. Tante le rassegne concertistiche e gli appuntamenti con le sette note programmati nella «città giardino». Si comincia con il Festival Suoni e Sapori del Garda , apertosi il 2 giugno con l’esibizione dell’Orchestra Infonote al Vittoriale .

I concerti

La rassegna farà nuovamente tappa a Gardone Riviera sabato 20 giugno con il concerto «In a sentimental mood», con Giulio Visibelli al sax e al flauto e Claudio Angeleri alla tastiera: appuntamento alle 21.15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, a Fasano Sotto. Il sabato successivo, 27 giugno, sarà invece l’arpista Caterina Artuso a proporre il concerto «L’Italia nelle corde dell’arpa», sempre alle 21.15, nella chiesa di San Martino a Tresnico. Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito.