Dopo Sanremo è Samurai Jay a dominare la classifica di Spotify

Francesco Venturini
Ossessione è arrivato a 13.829.612 riproduzioni. Alle spalle del cantante napoletano si piazza Sayf con Tu mi piaci tanto, mentre il terzo gradino del podio è per il vincitore del Festival Sal Da Vinci
Samurai Jay - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
C’è chi trionfa sul palco dell’Ariston e chi, quasi inaspettatamente, a dieci giorni dalla conclusione della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo e pur senza grossi risultati nella graduatoria finale dello stesso, domina le classifiche delle principali piattaforme digitali.

La vittoria sanremese è andata a Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, ma su Spotify è un altro artista a dominare negli ascolti. A guidare la scena è infatti Samurai Jay, il suo pezzo Ossessione, soltanto diciassettesimo al Festival, è diventato il brano più ascoltato nel post Sanremo. Il singolo, in vetta alla Top 50 Italia di Spotify con 1.232.441 stream nelle ultime 24 ore, ha raggiunto un totale di 13.829.612 riproduzioni, confermando un successo già emerso durante la settimana della kermesse.

Già al primo marzo infatti l’artista dominava la particolare classifica legata ai pezzi cantati all’Ariston con 3.874.165 ascolti, precedendo Sayf (3.617.220) e la coppia formata da Fedez e Marco Masini (3.421.224). Un distacco netto se paragonato ai numeri di artisti affermati come – per citarne alcuni – Patty Pravo, Francesco Renga o J-Ax che negli stessi giorni non erano riusciti a raggiungere picchi elevati.

Tornando a oggi, alle spalle di Samurai Jay, si piazza proprio Sayf con Tu mi piaci tanto, che ha già totalizzato 11.182.742 riproduzioni. Terzo gradino del podio per il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci con 9.522.970 ascolti, tallonato da Ditonellapiaga: il suo brano Che fastidio è arrivato fin qui a 9.208.757 streaming. Da registrare anche il netto picco di ascolti post-sanremese di J-Ax.

Durante la settimana del Festival il rapper non aveva raggiunto cifre particolarmente alte, ma nei giorni successivi il suo brano ha toccato 5.388.158 riproduzioni, entrando nella Top 50 Italia al nono posto (390.804 ascolti in 24 ore). Numeri più bassi invece per Il meglio di me del bresciano Francesco Renga, che finora ha collezionato 1.687.896 ascolti.

