Com’è andato il FantaSanremo: la classifica e chi ha vinto la lega del GdB

Quando finisce Sanremo? Non con la grande serata finale, ma piuttosto potremmo dire che termina ufficialmente alle 19.30 del giorno successivo, quando sui canali social del FantaSanremo va in onda la diretta di riepilogo.

La liturgia laica che chiude quella che in tanti hanno ribattezzato «la settimana santa della musica italiana», con la pubblicazione della classifica definitiva e l’assegnazione, in var, degli ultimi bonus e malus.

Anche quest’anno, infatti, il fantasy game parallelo al Festival ha confermato di non essere più un semplice gioco collaterale, ma una dimensione strutturare dell’evento che vede tra i partner la stessa Rai e un vero e proprio fenomeno di costume, che ha saputo suscitare anche polemiche legate alla sottile linea tra visibilità dei brand in gioco e pubblicità occulta.

La classifica finale: chi ha dominato il gioco

Ma al di là delle discussioni, alla fine, a parlare sono stati — come sempre — i numeri. Il FantaSanremo 2026 si è chiuso con una classifica che ha premiato l’impegno e la voglia di giocare. A dominare per tutte e cinque le serate di gara sono stati infatti LDA e Aka7even, capaci di accumulare un bottino di punti nettamente superiore agli inseguitori, grazie a una combinazione di bonus tecnici (interazioni con i conduttori, citazioni, gag) e scelte strategiche che hanno trasformato ogni esibizione in un’occasione per fare cassa.

Si sono quindi aggiudicati il podio con 780 punti totali. Alle loro spalle, con uno scarto di oltre 200 punti, si sono piazzate le Bambole di Pezza, medaglia d’argento con 570 punti, seguite da Sal Da Vinci (vincitore del festival con un extra di +100 punti), terzo a quota 520. A completare la top five Samurai Jay con 512 punti e Dargen D’Amico con 484.

Nota di demerito per Tredici Pietro, Chiello, Raf e il bresciano Francesco Renga — capitano della squadra del GdB — che hanno chiuso nelle retrovie della classifica finale, senza riuscire a incidere davvero in questa edizione. Poco coinvolgimento nello spirito del gioco, poche occasioni trasformate in punti.

Ma va bene così: il FantaSanremo resta, prima di tutto, un gioco. Male anche per chi, alla vigilia, aveva acceso grandi aspettative tra i fanta-allenatori con promesse importanti che però non si sono tradotte in fatti all’altezza. È il caso di Serena Brancale (solo 16° in classifica con 266 punti) e Michele Bravi (22° con 207 punti).

La classifica finale:

1. LDA & AKA 7EVEN 780 punti

2. Bambole di pezza 570 punti

3. Sal Da Vinci 520 punti

4. Samurai Jay 512 punti

5. Dargen D'Amico 484 punti

6. Ditonellapiaga 460 punti

7. Elettra Lamborghini 427 punti

8. Eddie Brock 420 punti

9. J-Ax 411 punti

10. Sayf 405 punti

11. Leo Gassmann 366 punti

12. Ermal Meta 344 punti

13. Arisa 325 punti

14. Malika Ayane 298 punti

15. Fulminacci 282 punti

16.Serena Brancale 266 punti

17. Fedez e Masini 240 punti

18. Luchè 237 punti

19. Levante 218 punti

20. Enrico Nigiotti 211 punti

21. Tommaso Paradiso 208 punti

22. Michele Bravi 207 punti

23. Maria Antonietta & Colombre 199 punti

24. Mara Sattei 198 punti

25. Nayt 175 punti

26. Patty Pravo 173 punti

27. Tredici Pietro 164 punti

28. Francesco Renga 135 punti

29. Raf 130 punti

30. Chiello 80 punti

Il vincitore della lega del GdB

E la lega del Giornale di Brescia? Per la squadra di casa non è stata un’edizione memorabile, con un piazzamento nelle retrovie al 182° posto sulle 266 squadre in gara. A conquistare il podio è stata invece la squadra «Gli Alfonsini Signorini» guidata da «Campioncini», con un bottino di 3011 punti e una formazione solida capitanata da Ditonellapiaga e composta da LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Eddie Brock ed Elettra Lamborghini: un mix di intuizione e coraggio che non ha lasciato spazio agli avversari.