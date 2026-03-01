Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026

La canzone vincitrice del 76esimo Festival della canzone italiana è «Per sempre sì» di Sal Da Vinci. L’annuncio è arrivato al termine di una serata in cui pesavano televoto, voto della sala stampa e voto delle radio. Nella serata delle cover aveva duettato con Michele Zarrillo, portando il brano «Cinque giorni». Al secondo posto si è piazzato Sayf con «Tu mi piaci tanto». Al terzo Ditonellapiaga con «Che fastidio!».

Chiudevano la cinquina Fedez e Marco Masini (al quinto posto con «Male necessario») e Arisa («Magica favola»).

Gli altri premi

Il premio della critica Mia Martini votato dalla sala stampa Roof va a Fulminacci, in gara con «Stupida fortuna». Serena Brancale vince invece il premio sala stampa Lucio Dalla, oltre al premio Tim all’artista che ha creato più engagement sui loro social network.

Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a «Male necessario» di Fedez e Marco Masini. Il premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi, votato dai professori e dalle professoresse dell’orchestra, va a Ditonellapiaga con «Che fastidio!».

Sanremo 2026, le foto della serata finale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sanremo 2026, le foto della serata finale - I conduttori della finale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il resto della classifica

Il resto della classifica è il seguente: