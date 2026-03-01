Giornale di Brescia
Musica

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026

Al secondo posto si è piazzato Sayf con «Tu mi piaci tanto», al terzo Ditonellapiaga con «Che fastidio!». Francesco Renga è 23esimo
La canzone vincitrice del 76esimo Festival della canzone italiana è «Per sempre sì» di Sal Da Vinci. L’annuncio è arrivato al termine di una serata in cui pesavano televoto, voto della sala stampa e voto delle radio. Nella serata delle cover aveva duettato con Michele Zarrillo, portando il brano «Cinque giorni». Al secondo posto si è piazzato Sayf con «Tu mi piaci tanto». Al terzo Ditonellapiaga con «Che fastidio!».

Chiudevano la cinquina Fedez e Marco Masini (al quinto posto con «Male necessario») e Arisa («Magica favola»).

Gli altri premi

Il premio della critica Mia Martini votato dalla sala stampa Roof va a Fulminacci, in gara con «Stupida fortuna». Serena Brancale vince invece il premio sala stampa Lucio Dalla, oltre al premio Tim all’artista che ha creato più engagement sui loro social network.

Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a «Male necessario» di Fedez e Marco Masini. Il premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi, votato dai professori e dalle professoresse dell’orchestra, va a Ditonellapiaga con «Che fastidio!».

Il resto della classifica

Il resto della classifica è il seguente:

  • 6 - Nayt
  • 7 - Fulminacci
  • 8 - Ermal Meta
  • 9 - Serena Brancale
  • 10 - Tommaso Paradiso
  • 11 - Lda & Aka7
  • 12 - Luché
  • 13 - Bambole di Pezza
  • 14 - Levante
  • 15 - J-Ax
  • 16 - Tredici Pietro
  • 17 - Samurai Jay
  • 18 - Raf
  • 19 - Malika Ayane
  • 20 - Enrico Nigiotti
  • 21 - Maria Antonietta e Colombre
  • 22 - Michele Bravi
  • 23 - Francesco Renga
  • 25 - Chiello
  • 26 - Elettra Lamborghini
  • 27 - Dargen D’Amico
  • 28 - Leo Gassmann
  • 29 - Mara Sattei
  • 30 - Eddie Brock

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

