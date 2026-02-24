Sanremo: Renga tra scaramanzia, look total black e… immancabili carciofi

Scaramanzia e un poco di mondanità. Dai carciofi, ai problemi tecnici, passando per la convinzione di aver vissuto un «Sanremo giorno zero» nel migliore dei modi. Francesco Renga è pronto a debuttare sul palco dell’Ariston per il settantaseiesimo Festival di Sanremo con il brano «Il meglio di me». La scaletta, ossia l’ordine cronologico delle esibizioni di una serata lunga, che dovrebbe terminare all’1.20, saranno rese note nel corso della tradizionale conferenza stampa di mezzogiorno.

Buon auspicio

Il cinquantasettenne bresciano torna sulle prove del lunedì: «Devono andare bene, ma non benissimo. Così, quei piccioli problemi tecnici sono stati… di buon auspicio». Poi, anche per lui, la sfilata davanti all’Ariston, in prima serata, in look «total black» Canali, scelto dallo stylist Michele Potenza.

Leggi anche In diretta da Sanremo 2026 con il GdB, Radio Bresciasette e Teletutto

La serata

«Infine la cena, a base di pesce, come il pranzo – racconta ancora –. E, naturalmente, contorno di carciofi. Perché qui si mangiano solo carciofi», scherza il bresciano. In ultimo, prima del meritato e necessario riposo per il gran debutto (l’undicesimo in carriera, sul palco dell’Ariston) ancora un giro a qualche festa. «Sempre circondato dal mio entorurage al femminile», racconta. In questa occasione davvero solo «in rosa», perché «il mio manager Raffaele Checchia era davvero troppo stanco, e a un certo punto è andato in albergo». Oggi si comincia davvero.