In diretta da Sanremo 2026 con il GdB, Radio Bresciasette e Teletutto

Come ogni anno il gruppo Editoriale Bresciana si prepara al 76esimo Festival della canzone italiana, che si terrà a Sanremo da questa sera fino al 28 febbraio e che vedrà un bresciano in gara: Francesco Renga. Con il Giornale di Brescia, Radio Bresciasette e Teletutto saremo in prima linea dalla Riviera ligure per offrire una copertura completa. Ecco come, quando e dove seguire la kermesse con noi.

Dall’Ariston

Inviato dall’Ariston per il Giornale di Brescia sarà il giornalista Daniele Ardenghi, che dalla sala stampa del teatro seguirà le esibizioni degli artisti, riportando tutto ciò che succede sul palco e dietro le quinte, per l’edizione cartacea e per il sito del GdB. Con lui, dalla redazione, le giornaliste e i giornalisti della squadra del GdB insieme ad alcuni collaboratori lo supporteranno confezionando articoli, approfondimenti e recensioni in tempo reale. Non solo dal punto di vista musicale, ma anche da quello del fashion e del fenomeno sociale.

La Sala Stampa del Teatro Ariston - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ogni sera, durante la diretta, sul sito del Giornale di Brescia si potrà seguire la gara attraverso il live blog, con il racconto e con le pagelle musicali di Daniele Ardenghi.

La radio e il podcast

Anche il team di Radio Bresciasette, guidato dalla direttrice artistica Maddalena Damini, sarà presente a Sanremo per tutta la durata della kermesse, con Fulvio Marini, Ruggero Tavelli e Marco Gervasio. Nel Magazine quotidiano in diretta – dalle 18 alle 20 – gli speaker raccoglieranno interviste ai protagonisti del festival e commenteranno in tempo reale con la possibilità per il pubblico di interagire direttamente con i protagonisti della kermesse.

Due le novità quest’anno: la prima è che la puntata del Magazine diventerà, subito dopo lo spegnimento dei microfoni, un podcast da poter ascoltare in tutta tranquillità nelle ore e nei giorni successivi. E poi la chiacchierata quotidiana radiofonica a tema Sanremo con Francesca Marmaglio e Francesca Roman, che intratterranno il pubblico dalle 12 alle 12.30 commentando esibizioni e puntate.

Non mancheranno i collegamenti con Teletutto, per restare aggiornati sugli eventi salienti del festival anche durante i tg di 12.30 e 19.30, ma anche durante la trasmissione Teletutto Racconta, dal lunedì al sabato alle 18. Inoltre, il Preview di giovedì 26 alle 19 condotto da Fabio Gafforini sarà dedicato proprio a Sanremo.

Instagram, TikTok e Fantasanremo

Gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sui canali social del Giornale di Brescia curati dal team social e su quelli di Radio Bresciasette. Stories e reel su Instagram, video TikTok, post, contenuti esclusivi... Come lo scorso anno, anche stavolta è possibile iscriversi al canale broadcast dedicato, per ricevere nei messaggi le notifiche e le notizie nel momento in cui accadono.

Via, infine, all’ormai classico appuntamento con il Fantasanremo firmato GdB: iscrivendosi alla lega si potranno creare le proprie squadre di artisti e seguire l’andamento del festival tifando gli artisti in maniera ancora più accorata, sperando di guadagnare abbastanza Baudi per vincere l’edizione 2026. Il premio? La possibilità di essere ospite in una puntata di «Magazine», il programma condotto da Maddalena Damini in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 10 alle 13 (e su Teletutto dalle 12 alle 12.20 con replica alle 17.30).