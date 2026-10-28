Sanremo Giovani, per Albe un altro step verso il Festival

«Vuoi o non vuoi». Al dubbio che dà il titolo al brano inedito con cui è in corsa per Sanremo Giovani, il bresciano Albe non può che dare una risposta: certo che voglio (arrivare all’Ariston)! Così, il 27enne di Alfianello Alberto La Malfa, già talento di «Amici 21» di Maria De Filippi, ha compiuto un ulteriore step verso la finale. E dopo i precedenti tentativi suo malgrado poco fortunati nel 2024 e 2025 (in quest’ultima occasione è entrato «solo» nella rosa finale), è tra i 15 selezionati per la prossima scrematura. Nel dettaglio, con l’inedito «Vuoi o non vuoi» prodotto dalla casa discografica Trigger, il giovane cantautore bresciano si è esibito live l’altra sera a Roma davanti ad una commissione musicale presieduta da Stefano De Martino in qualità di direttore artistico e composta, tra gli altri, anche dal bresciano Fabio Volo: con lui sono stati selezionati altri 14 aspiranti «big» desiderosi di prendere parte alla 77ª edizione della kermesse per antonomasia della canzone italiana.
Le prossime fasi
Per arrivarci servirà però un ulteriore assottigliamento: bisogna attendere metà novembre per scoprire se il portacolori della nostra provincia sarà tra i qualificati all’evento «Sarà Sanremo» che andrà in onda in prima serata su Rai1 venerdì 11 dicembre. Ora è prevista infatti una fase di selezione di artisti con relative canzoni inedite – articolata in più momenti – al termine della quale verranno individuati tre cantanti che accederanno alla successiva fase finale consistente in attività promozionali televisive e in una Serata Finale televisiva denominata «Sarà Sanremo». A questa fase finale parteciperanno i già menzionati tre artisti e altri tre provenienti da Area Sanremo edizione 2026, concorso promosso dal Comune di Sanremo e organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Durante «Sarà Sanremo» i finalisti si sfideranno per ottenere l’unico pass in palio che darà l’opportunità di calcare il prestigioso palco dell’Ariston direttamente tra i «big». L’auspicio è che Albe possa emulare il conterraneo Matteo Faustini (che nel 2020 gareggiò tra le Nuove proposte) e possa finalmente coronare un sogno nel cassetto inseguito a lungo.