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Albe apre il concerto di Alfa all'Unipol Forum di Assago

Marco Zanetti
Il 27enne bresciano lo annuncia su Instagram: «Sono già in ansia, però darò il meglio di me». Appuntamento per lunedì sera
Il 27enne bresciano Albe - Foto tratta da Instagram
Il 27enne bresciano Albe - Foto tratta da Instagram
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Il bresciano Albe – al secolo Alberto La Malfa –  aprirà il concerto di Alfa all’Unipol Forum di Assago. Appuntamento per lunedì sera (20 aprile) quando proporrà i propri brani davanti a 15mila persone.

A darne notizie è lo stesso Albe che, dalle proprie stories Instagram, racconta come si sente in vista della data di Alfa, peraltro sold out da mesi. «Grazie Andrè (Andrea De Filippi, ndr): mi si legge in faccia che sono già in ansia, però prometto che darò il meglio di me» è il messaggio registrato in una pausa dal suo «Baita tour» che, dopo le prime tappe a Roma e Bologna, toccherà proprio Milano martedì 21 con il live in programma all’Arci Bellezza.

Prima, però, c’è il Forum, uno dei luoghi tra i più ambiti, dove si esibiscono i grandi della musica. E, con la performance in questione, il curriculum artistico del talento di casa nostra si impreziosisce ulteriormente di un nuovo importante capitolo: dal talent-show televisivo «Amici» (dove nel 2021 ha raggiunto la finalissima), Alle diverse occasioni di «Area Sanremo» per poi esibirsi con una band al seguito in vari club d’Italia.

Nel frattempo, discograficamente parlando, dopo l’ep d’esordio eponimo «Albe» e il successivo «Abbatteremo i motel e torneremo a far l’amore in mezzo ai campi» sono usciti diversi singoli, per poi lanciare più di recente il progetto d’inediti «Baita» che, con melodie e testi più maturi, lo ricollegano alle sue origini bassaiole.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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