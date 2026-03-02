Sanremo, Sal Da Vinci e i cantanti che arrivano in concerto a Brescia

Sanremo, da sempre, accende un faro sulla musica italiana e trasforma per cinque serate l’Ariston nel cuore pulsante dello spettacolo nazionale. E anche quest’anno quell’energia non si spegne con l’ultima nota, il Leone d’Oro e i saluti finali, ma arriva a Brescia, che si prepara a vivere un 2026 di musica, spettacolo e grandi ritorni. Sono molti i protagonisti dell’ultima edizione del Festival, infatti, pronti a calcare i palchi del territorio, dalla città ai festival in quota, dando vita a un calendario fitto di appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della musica e non solo.

Gli appuntamenti

Si comincia venerdì 6 marzo alle 21.00 al Teatro Dis_Play con il ritorno di Ale e Franz, freschi dell’applaudita partecipazione alla serata cover, dove hanno animato il palco insieme a J-Ax, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi e Paolo Jannacci sulle note di «E la vita, la vita». Dopo trentun anni di carriera, il duo, tra i più amati della comicità italiana, apre ora un nuovo capitolo con «Capitol’ho», spettacolo inedito che segna un’ulteriore evoluzione del loro percorso artistico, con uno show che intreccia ironia surreale e complicità scenica.

Non un concerto, bensì un momento d’incontro pensato soprattutto per il pubblico più giovane: giovedì 12 marzo alle 18.00 lo Spazio Eventi di Elnòs Shopping ospiterà il meet & greet di LDA e Aka 7even. I due artisti, in gara a Sanremo con il brano «Poesie clandestine», incontreranno i fan per firmare le copie del nuovo omonimo album.

Venerdì 13 marzo alle 21.00 sarà invece il turno del comico Ubaldo Pantani, protagonista della Stagione 2025/2026 del Teatro Centro Lucia di Botticino con lo spettacolo «Inimitabile». Co-conduttore della terza serata del Festival, Pantani porta in scena un viaggio ironico e dissacrante tra satira, parodia e trasformismo, raccontando con intelligenza e leggerezza personaggi e contraddizioni del nostro tempo.

Con l’arrivo dell’estate, la musica si sposta all’aperto. Domenica 5 luglio alle 21.30 l’Arena Campo Marte ospiterà la tappa bresciana di «Amarsi in tour» di Eddie Brock.

Sabato 8 agosto alle 15.00 sarà invece la volta di Joan Thiele, protagonista al Lago di Valbiolo per il Water Music Festival di Pontedilegno-Tonale. L’artista bresciana, protagonista di un intenso duetto sanremese al fianco di Nayt sulle note de «La canzone dell’amore perduto» di Fabrizio De André, si esibirà in uno scenario unico tra le montagne dell’alta Valle Camonica, all’interno di una rassegna che unisce musica e sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua come risorsa primaria.

Gabbani e Brunori

Sempre in Valle Camonica, il 1° agosto, Francesco Gabbani sarà ospite del Vallecamonica Summer Music al Piazzale Foro Boario di Edolo. Dopo l’esperienza sanremese – che lo ha visto protagonista del Suzuki Stage – e reduce dal ruolo di giudice a X Factor, Gabbani torna live con il suo Tour 2026, pronto a far cantare il pubblico con la sua inconfondibile energia e i brani che lo hanno consacrato tra i big della musica italiana.

L’autunno musicale bresciano si apre con un grande ottobre: domenica 4 alle 21.00 il Teatro Clerici accoglierà Brunori Sas, che a Sanremo ha condiviso la serata cover con Maria Antonietta & Colombre. In scena porterà «Tuttobrunori, canzoni e monologhi», uno spettacolo che intreccia musica e parola, alternando i brani più amati del suo repertorio a momenti di racconto e riflessione.

Il vincitore e Arisa

Lunedì 12 ottobre alle 21.00, sempre al Teatro Clerici, sarà invece la volta di Sal Da Vinci, rivelazione dell’anno e vincitore del Festival. L’artista partenopeo, nato a New York, incontrerà il pubblico bresciano con uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e il brano «Per sempre sì» che lo ha portato sul gradino più alto del podio.

Gran finale invernale, infine, con Arisa, che il 16 dicembre alle 21.15 salirà sul palco del Teatro Clerici per il suo «Live tour». Tra le voci più raffinate della scena italiana, porterà a Brescia tutta l’eleganza e l’intensità che l’hanno resa una delle protagoniste più amate del Festival.