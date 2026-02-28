Giornale di Brescia
Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027

L’annuncio è arrivato durante la serata finale della 76esima edizione della kermesse: il passaggio di testimone con Carlo Conti
Carlo Conti e Stefano De Martino - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Carlo Conti e Stefano De Martino - Foto Ansa
In conferenza stampa, nel pomeriggio, aveva spiazzato tutti: «Magari potrei rimanere io...», aveva detto Carlo Conti alla domanda sul futuro della conduzione del Festival della canzone italiana, vagheggiando di un annuncio in diretta, «autorizzato dai vertici Rai». E così è stato.

Come previsto, l’erede designato è Stefano De Martino, volto di «Affari tuoi», pronto alla doppia sfida di conduttore e direttore artistico.

«Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore intrattenimento e prime time, Williams Di Liberatore, per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone. Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita», ha detto De Martino.

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Festival di Sanremo 2027SanremoStefano De MartinoAntonella Clerici
