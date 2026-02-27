Giornale di Brescia
Sanremo 2026, la quarta serata: ecco tutti i duetti

Daniele Ardenghi
Soddisfazione per gli ascolti in crescita, mentre stasera è in programma l’appuntamento «fiume», con cover di ogni genere
La conferenza stampa della quarta serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari
La conferenza stampa della quarta serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari
Gli ascolti crescono e gli organizzatori hanno un sorriso più largo e rilassato. Con loro, al tavolo dei relatori dell’Ariston Roof, Nicolò Filippucci (vincitore per le Nuove Proposte) e Angelica Bove, arrivata seconda. Naturalmente è presente Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata, quella dedicata a duetti e cover.

Non mancherà un medley d’apertura di Laura Pausini. Caterina Caselli riceverà un premio speciale. Si parlerà, con il professor Vincenzo Schettini, di disagio e dipendenze giovanili (specialmente quella digitale). Francesco Gabbani sarà sul Suzuki Stage di piazza Colombo. Max Pezzali sarà collegato dalla Costa Toscana. 

Soddisfazione

«Riusciamo a bilanciare stili, protagonisti e ospiti diversi per cercare di includere il maggior numero degli spettatori – afferma il conduttore e direttore artistico Carlo Conti –. Da anni a questa parte non manca l’elemento di gara, che è fondamentale, che va di pari passo con lo show. Il merito per gli ascolti della terza serata? Va a tutta la squadra».

Il cast 

Stasera, si diceva, è in programma la serata fiume dedicata a duetti e cover. Ecco l’elenco dei progetti in gara. 

  • Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono(Fiorella Mannoia)
  • Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – Occhi di gatto
  • Chiello e Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)
  • Dargen D'Amico e Pupo – Su di noi
  • Ditonellapiaga e Tonypitony – The Lady Is a Tramp
  • Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via
  • Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé
  • Enrico Nigiotti e Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani)
  • Ermal Meta e Dardust – Golden Hour
  • Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura (Gianna Nannini)
  • Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, testo di Mogol)
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole (Mina)
  • J-Ax e Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato)
  • LDA & Aka 7even eTullio De Piscopo – Andamento lento
  • Leo Gassmann e Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante)
  • Levante e Gaia – I maschi (Gianna Nannini)
  • Luchè e Gianluca Grignani – Falco a metà
  • Malika Ayane e Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina)
  • Mara Sattei e Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli)
  • Maria Antonietta & Colombre e Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana)
  • Michele Bravi e Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni)
  • Nayt e Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André)
  • Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli)
  • Raf e The Kolors – The Riddle (Nik Kershaw)
  • Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – Cinque giorni
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena (Zucchero)
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack (Ray Charles)
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame Mucho
  • Tommaso Paradiso e Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla)
  • Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca – Vita (Gianni Morandi-Lucio Dalla).

  3. Ricarica la pagina se necessario