Sanremo 2026, la quarta serata: ecco tutti i duetti

Gli ascolti crescono e gli organizzatori hanno un sorriso più largo e rilassato. Con loro, al tavolo dei relatori dell’Ariston Roof, Nicolò Filippucci (vincitore per le Nuove Proposte) e Angelica Bove, arrivata seconda. Naturalmente è presente Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata, quella dedicata a duetti e cover.
Non mancherà un medley d’apertura di Laura Pausini. Caterina Caselli riceverà un premio speciale. Si parlerà, con il professor Vincenzo Schettini, di disagio e dipendenze giovanili (specialmente quella digitale). Francesco Gabbani sarà sul Suzuki Stage di piazza Colombo. Max Pezzali sarà collegato dalla Costa Toscana.
«Riusciamo a bilanciare stili, protagonisti e ospiti diversi per cercare di includere il maggior numero degli spettatori – afferma il conduttore e direttore artistico Carlo Conti –. Da anni a questa parte non manca l’elemento di gara, che è fondamentale, che va di pari passo con lo show. Il merito per gli ascolti della terza serata? Va a tutta la squadra».
Stasera, si diceva, è in programma la serata fiume dedicata a duetti e cover. Ecco l’elenco dei progetti in gara.
- Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono(Fiorella Mannoia)
- Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello e Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)
- Dargen D'Amico e Pupo – Su di noi
- Ditonellapiaga e Tonypitony – The Lady Is a Tramp
- Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti e Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani)
- Ermal Meta e Dardust – Golden Hour
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura (Gianna Nannini)
- Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, testo di Mogol)
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole (Mina)
- J-Ax e Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato)
- LDA & Aka 7even eTullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann e Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante)
- Levante e Gaia – I maschi (Gianna Nannini)
- Luchè e Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane e Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina)
- Mara Sattei e Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli)
- Maria Antonietta & Colombre e Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana)
- Michele Bravi e Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni)
- Nayt e Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André)
- Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli)
- Raf e The Kolors – The Riddle (Nik Kershaw)
- Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena (Zucchero)
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack (Ray Charles)
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame Mucho
- Tommaso Paradiso e Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla)
- Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca – Vita (Gianni Morandi-Lucio Dalla).
