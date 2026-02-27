Sanremo 2026, la quarta serata: ecco tutti i duetti

Gli ascolti crescono e gli organizzatori hanno un sorriso più largo e rilassato. Con loro, al tavolo dei relatori dell’Ariston Roof, Nicolò Filippucci (vincitore per le Nuove Proposte) e Angelica Bove, arrivata seconda. Naturalmente è presente Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata, quella dedicata a duetti e cover.

Non mancherà un medley d’apertura di Laura Pausini. Caterina Caselli riceverà un premio speciale. Si parlerà, con il professor Vincenzo Schettini, di disagio e dipendenze giovanili (specialmente quella digitale). Francesco Gabbani sarà sul Suzuki Stage di piazza Colombo. Max Pezzali sarà collegato dalla Costa Toscana.

Soddisfazione

«Riusciamo a bilanciare stili, protagonisti e ospiti diversi per cercare di includere il maggior numero degli spettatori – afferma il conduttore e direttore artistico Carlo Conti –. Da anni a questa parte non manca l’elemento di gara, che è fondamentale, che va di pari passo con lo show. Il merito per gli ascolti della terza serata? Va a tutta la squadra».

Il cast

Stasera, si diceva, è in programma la serata fiume dedicata a duetti e cover. Ecco l’elenco dei progetti in gara.